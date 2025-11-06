Keresés

2025. 11. 06. Csütörtök
Orbán Viktor: Ma Trump elnökkel új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

2025. november 06., csütörtök 09:14 | Magyar Nemzet
Washington Fehér Ház Orbán Viktor Trump-Orbán csúcstalálkozó

A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult. Erről írt Orbán Viktor.

  • Orbán Viktor: Ma Trump elnökkel új fejezetet nyitunk a magyar–amerikai kapcsolatokban

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar–amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar–amerikai kapcsolatok. Erről közölt bejegyzést Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök hozzátette: A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult. 

A kormányfő kiemelte: Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar–amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz–ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja. „Irány Washington! Munkára fel!” – tette hozzá Orbán Viktor.

Fotó: képernyőfotó

