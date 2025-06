Orbán Viktor: ma csatát nyertünk + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "Azt is mondhatnám, hogy győztünk. Igaz, csak egy csatát nyertünk, nem a háborút. De most az történt, hogy azok az országok, amelyek nem akartak foglalkozni Ukrajnával, mondva hogy Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ezért nem kell meghívni az elnököt, nem is kell róla beszélni, kerekedtek felül. A záródokumentumban erről szinte semmi. És azok, akik azt mondták viszont beszéljünk arról, hogy hogy lesz Európa erősebb mi hogy leszünk erősebb, mit kell ennek érdekében tenni azok pedig felülkerekedtek. Mi a győztes csapatban voltunk a mai napon. Hozzá kell tennem, szép dolog ez, meg a magyar virtus is sokat ér de úgy azért könnyebb nyerni hogyha az Egyesült Államok elnöke is a mi táborunkban van."