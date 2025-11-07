Orbán Viktor: Ma a háború az az egész európai gazdaságot és benne a magyar gazdaságot is blokkolja + videó

Megosztás itt:

"A béke a legfontosabb, tehát ami Magyarországnak ma a legtöbbet segítene, az az, hogyha holnap reggel véget ér a háború és beáll a tűzszünet vagy a béke. Ma ugyanis a háború az az egész európai gazdaságot és benne a magyar gazdaságot is, blokkoklja. Tehát normális esetben a magyar gazdaság a 3-5 százalék közötti növekedési tartományban kellene lennie. Ennyi szufla van benne, ennyi erő van benne. Van még jó néhány ország Európában, amelyben van ekkora szufla, de nem jön ki. Mert amikor szankciók vannak, amikor bizonytalanság van, amikor kivárás van, amikor magas energiaárak vannak, akkor a gazdasági aktivitásnak az eredménye is sokkal mérsékeltebb."