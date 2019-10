Orbán Viktor levele Jimmy Carternek: a magyarok sosem felejtik el, aki visszaszolgáltatta a Szent Koronát

A nyugdíjprémium átlagos összege 20 160 forint, a nyugdíjkiegészítésé pedig 11 ezer forint lesz idén, a pénzt novemberben egy összegben kapják meg a nyugdíjasok - közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Idősek Tanácsa ülésén. Az idősek hordozói és hiteles képviselői annak a józan ész alapján álló társadalmi rendnek, amely képes biztosítani a nemzet fennmaradását, a keresztény szabadság megélését, a boldog, teljes élet lehetőségét - mondta Hollik István kormányszóvivő. Az együttműködés útját választó vezetőkre van szükség, nem olyanokra, akik marakodnak - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba közölte: Magyarország most gyarapodó időszakát éli és a kormány szeretné, ha ennek a gyarapodásnak minden magyar város és település részese lenne. Továbbra is kiáll mellette és támogatja Karácsony Gergelyt az MSZP és a DK. A baloldal közös főpolgármester-jelöltjéről múlt héten került elő egy felvétel, amelyen az MSZP-vel való rossz kapcsolatát elemzi. Valójában a szocialista Tóth Csaba irányítja Zuglót, nem pedig Karácsony Gergely - jelentette ki Várnai László független zuglói polgármesterjelölt a Hít Tv Magyarország élőben című műsorában. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke megnevezte az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a Párbeszéd volt elnökségi tagját, Erőss Gábort és a jelenlegi elnökségi tagot, Mach Pétert, mint akik Karácsony Gergely mellett szerepelnek a kiszivárgott hangfelvételen. Demszky Gábor szerint nyerhet Karácsony Gergely október 13-án Budapesten. A volt SZDSZ-es főpolgármester erről az Informátornak beszélt a Budai Liberális Klubban megrendezett előadása után. Századvég Alapítvány: Ha most vasárnap lennének a választások, a teljes népesség 37 százaléka voksolna a kormánypártokra. A DK és a Momentum bázisa mindössze 8-8 százalék, a Jobbik támogatottsága 6 százalékon áll. A Századvég felmérése szerint az MSZP nem tudta kiheverni az európai parlamenti választásokon elszenvedett kudarcot, a párt jelenleg 5 százalékon áll, az LMP és a Mi Hazánk támogatottsága 2-2 százalék. Nem a DK erősödött meg hanem a többi ellenzéki párt gyengült le annyira, hogy hozzájuk képest még Gyurcsány Ferencék is erősnek tűnnek - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely aggasztónak nevezte, hogy az ellenzék 10 év Gyurcsány elleni küzdelem után pajzsra emeli a bukott miniszterelnököt. A kormány intézkedéseinek köszönhetően a gazdasági növekedés felülmúlta a várakozásokat - közölte a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára. Gion Gábor közölte: a Központi Statisztikai Hivatal nemrég 4,9 százalékról 5,1 százalékra javította a tavalyi gazdaság növekedés mértékét, ezzel Magyarország az Európai Unió harmadik leggyorsabban fejlődő országává lépett elő. A globális gazdasági lassulás ellenére is fenntarthatónak nevezte a magyar gazdasági növekedést Varga Mihály pénzügyminiszter az Inspiring Hungary konferencián. A szakképzés további erősítése érdekében átalakulnak az OKJ-képzések, ezzel a kormány újabb lépést tesz a munkaerőpiachoz jobban igazodó szakképzési rendszer felé - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Magyarországon az elmúlt 10 évben mintegy 600 kilométer vasúti pálya korszerűsítése és 300 kilométer vasútvonal villamosítása történt meg - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország támogatja a FAO célkitűzéseit, ezt bizonyítja a több éves együttműködés, valamint egyebek mellett a működő projektek és az ösztöndíjprogramok is - mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Magyarország érdekének nevezte a nyitott világkereskedelmet, a szabadkereskedelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inspiring Hungary konferenciáján. Orbán Viktor levélben köszöntötte fel Jimmy Carter korábbi amerikai elnököt 95. születésnapján. A miniszterelnök azt írta: a magyar nép sosem felejti el annak az amerikai elnöknek a nevét, aki visszaszolgáltatta a Szent Koronát Magyarországnak 1978-ban. Várhelyi Olivért, hazánk Európai Unióhoz akkreditált nagykövetét jelöli a miniszterelnök Trócsányi László helyett. Orbán Viktor elmondta: egyeztetett az Európai Bizottság elnökével és megkérte, hogy vegye fel a kapcsolatot az új jelölttel. Kétszáztizenöt migráns, főként családok és betegek érkeztek Leszboszról a görög szárazföldre egy komp fedélzetén a hatóságok engedélyével. Csaknem négyszer annyi Görögországba tartó illegális bevándorlót tartóztatott fel a török parti őrség idén szeptemberben az Égei-tengeren, mint az előző években - derült ki a török parti őrség adataiból. Idén már több mint ezer Európába tartó migráns fulladt a Földközi-tengerbe - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága. Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-közgyűlés alkalmával kísérletet tett arra, hogy összehozzon egy telefonbeszélgetést közte és Haszan Róháni iráni, illetve Donald Trump amerikai elnök között, de a teheráni vezető ettől elzárkózott. William Barr amerikai igazságügyi miniszter külföldi tisztségviselőktől kért segítséget a CIA és az FBI 2016-os tevékenységének vizsgálatához - jelentette a The Washington Post. Martín Vizcarra perui elnök feloszlatta az ország ellenzéki többségű parlamentjét, és Vicente Zeballos eddigi igazságügyi minisztert nevezte ki új miniszterelnökévé. Több ezer fekete ruhába öltözött tüntető vonult utcára Hongkong központjában, azt követelve a Kínai Kommunista Párttól, hogy „adja vissza a hatalmat a népnek”. Éles lövedékkel megsebesítettek egy tüntetőt a rendőrök a hongkongi demonstráción - jelentette a South China Morning Post. Nemi erőszakkal vádolja egy nepáli kormányhivatalnok Krisna Bahadur Maharát, a parlament elnökét, aki politikai lejáratásnak és karaktergyilkosságnak nevezte a vádat. „Erőszakos incidens” történt a finnországi Kuopio városának egyik bevásárlóközpontjában, egy ember meghalt és tízen megsebesültek – a rendőrség tűzfegyvert használt, egy embert őrizetbe vettek, a gyanúsított is a sebesültek között van. Összeomlott egy híd Tajvan északi részén, egy lezuhanó olajszállító teherautó pedig három halászhajót összezúzott - tíz embert kórházba szállítottak, hatan közülük súlyos állapotban vannak. Legkevesebb 120 ember halt meg Indiában a monszunesők miatt kialakult áradások következtében az elmúlt napokban - az északi tartományokban a katasztrófavédelem emberei hajókkal mentik a lakosságot. Átadták az M2-es gyorsforgalmi út csaknem 20 kilométer hosszú kibővített, illetve felújított szakaszát, így 2-szer 2 sávon közlekedhetnek az autósok Budapest és Vác között. Lemossa a Lánchidat, a városligeti Millenniumi hidat és a Szabadság hidat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. szerda és csütörtök éjszaka. A hidakat a munkák idejére lezárják a forgalom elől. Az Eger a Strasbourg, a Miskolc pedig a Brescia csapatával találkozik a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjében. Szilassy Zoltán távozott az UTE jégkorongcsapatának vezetőedzői posztjáról - munkáját Baróti Zsolt és Virág Csaba vette át. Fél évig nem számíthat a megműtött Huszti Szabolcsra a labdarúgó OTP Bank Ligában listavezető MOL Fehérvár FC.