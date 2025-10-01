Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

„Jogi trükkökkel próbálják Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsítani” – Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában + videó

2025. október 01., szerda 11:57 | Frissítve: 2025. október 01., szerda 13:09 | HírTV
sajtótájékoztató Koppenhága EU-csúcs Orbán Viktor

Négy fontos téma van, amivel meg kell küzdeni az uniós csúcson Koppenhágában - jelentette ki a miniszterelnök a koppenhágai informális EU-csúcs előtt újságíróknak.

  • „Jogi trükkökkel próbálják Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsítani” – Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában + videó

Orbán Viktor ide sorolta, hogy a lengyel miniszterelnök szerint saját háborúként kell elismerni az orosz-ukrán háborút, hogy több pénzt juttassanak az ukránoknak, valamint Ukrajna gyorsított csatlakozását.

Hozzátette:

Brüsszel élvárása, hogy a tagállamok ne vásároljanak orosz gázt és kőolajat. Orbán Viktor szerint ez ellentétes Magyarország érdekeivel.

A HírTV kérdésére a kormányfő kijelentette: habár az egyértelmű, hogy vannak próbálkozások, de

Magyarország megkerülésével nem lehet megnyitni Ukrajna csatlakozásának a folyamatát.

 

További híreink

Csak a legnagyobb meserajongók tudják hibátlanul megoldani

Magyar György odaszúrt: Magyar György csak eljátssza a demokráciát

Ritka kincs került vissza a Lidl polcaira: 3 hete sokan lemaradtak róla

A BMW vezérigazgatója porrá zúzta a tiszás közgazdász hazugságkampányát

Orbán Willi elárulta a németeknek: otthagyta a magyar válogatottat

Orbán Viktor üzent a nyugdíjasoknak: Pontos elszámolás, hosszú barátság + videó

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

A szexbomba focistanő hatalmas feltűnést keltett az Oktoberfesten – képek

Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában - élőben a HírTV műsorán + videó

További híreink

Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában - élőben a HírTV műsorán + videó

A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
2
Trump két atom-tengeralattjárót rendelt Oroszország partjaihoz
3
Magyar György odaszúrt: Magyar Péter csak eljátssza a demokráciát
4
„Jogi trükkökkel próbálják Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsítani” – Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában + videó
5
A nyugdíjasokhoz szólt Orbán Viktor
6
Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről
7
Orbán Viktor hivatalában fogadta Angela Merkelt
8
A horvátok visszavásárolnák a MOL Zrt-nek korábban eladott INA-részvényeket
9
Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra
10
Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

Amerika megremegett: leállt a kormánygépezet!

 Az Egyesült Államok szövetségi kormánya 2025. október 1-jén éjjel közel hét éve az első alkalommal részlegesen leállt, miután a Kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!