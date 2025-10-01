„Jogi trükkökkel próbálják Ukrajna EU-s csatlakozását gyorsítani” – Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor ide sorolta, hogy a lengyel miniszterelnök szerint saját háborúként kell elismerni az orosz-ukrán háborút, hogy több pénzt juttassanak az ukránoknak, valamint Ukrajna gyorsított csatlakozását.

Hozzátette:

Brüsszel élvárása, hogy a tagállamok ne vásároljanak orosz gázt és kőolajat. Orbán Viktor szerint ez ellentétes Magyarország érdekeivel.

A HírTV kérdésére a kormányfő kijelentette: habár az egyértelmű, hogy vannak próbálkozások, de