Orbán Viktor Kolozsváron: A jövő évi választás a nemzet jövőjéről is szól

Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ 35 éves jubileumi kongresszusán mondott történelmi jelentőségű beszédet. A kormányfő Krasznahorkai László Nobel-díját méltatva kifejtette, hogy a magyar nemzet létezésének záloga a teljesítmény, és bejelentette: a jövő évi választás tétje nem kevesebb, mint Magyarország szabadsága és szuverenitása.

"A Nobel-díj a magyaroknak jogcím a létezésre"

A miniszterelnök Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díja kapcsán fejtette ki gondolatait a magyarság küldetéséről. Rámutatott, hogy a magyar nemzetet elsősorban nem a határok, hanem a közös kultúra és nyelv tartja össze. Orbán Viktor egy "magyar rémálomról" beszélt, amelyben a Jóisten felteszi a kérdést: "kik vagytok ti és miért?". A kormányfő szerint egy kis nemzet, mint a magyar, nem érvelhet a méretével vagy gazdagságával. "A mi válaszunk, a magyarok válasza csak a teljesítményünk, csak az érdemeink lehetnek. Nekünk azt kell bizonyítanunk, hogy mi többet adtunk az emberiségnek, mint amit kaptunk tőle." A Nobel-díjasaink, olimpiai bajnokaink, szentjeink és tudósaink teljesítménye adja meg a magyarok jogcímét a létezésre. "Ezért kell megköszönnünk Krasznahorkai Lászlónak, hogy munkásságával szerzett ismét néhány évtizedet a magyar nemzet számára" – fogalmazott a miniszterelnök.

A nemzet újraegyesítése: Amit elértünk, nem marad meg magától

A kormányfő emlékeztetett, hogy 35 évvel ezelőtt, a rendszerváltáskor a remény volt az egyetlen tőke. Ehhez képest óriási utat tettünk meg: "2010-ben újra egyesítettük a magyar nemzetet és visszaadtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy újra otthon legyen a hazában." Orbán Viktor azonban figyelmeztetett: amit elértünk, az nem marad meg magától. A jövő a cselekvőké, és a nemzeti egységet és az elért eredményeket minden nap meg kell védeni.

Döntés a szuverenitásról: Jövőre minden magyar szavazatára szükség lesz

Beszéde végén a miniszterelnök egyértelművé tette a jövő évi választás történelmi tétjét. "Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk" – jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy ebben a küzdelemben szükség lesz az erdélyi magyarokra is. Méltatta az RMDSZ-t, mint a "stabilitás és a józan ész" képviselőjét, egy "nemzetstratégiai létezőt", amely a magyar érdekeket képviseli Brüsszelben is. A kormányfő szerint az erdélyi magyar közösség minden nap győz, és ez a győzelem a jövőben is elengedhetetlen lesz a nemzet megmaradásához.

"Az erdélyi magyarság az élő bizonyíték, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne. És ha hiszünk benne, a győzelem sem marad el – mert minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Az erdélyi magyar közösség erős: dolgozik, nevel, teremt, épít – és győz." - írta Facebook megosztásában a miniszterelnök.

Minden nap győz.