Orbán Viktor kitüntetést adott át a brit író-filozófusnak, Sir Roger Scruton-nak

Elismerte Gyurcsány Ferenc, hogy valójában ő irányítja a Fővárost. A DK elnöke egy újságírói kérdésre „mint a fővárost irányító vezető” válaszolt. Korábban Gyurcsány Ferenc visszautasította azt a kérdést, hogy lesz-e irodája a Városházán. Akkor azt válaszolta, hogy már van egy íróasztala, nem kell neki még egy. Gyurcsány Ferenc mostani válaszából az derül ki, hogy íróasztal nélkül is a főváros irányítójának tartja magát. Vágó István, a DK elnökségi tagja helyet kaphat a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelő bizottságában. Az egykori kvízprofesszor az Indexnek azt mondta, leendő pozíciója közelebb is áll eredeti végzettségéhez, mint a televíziós műsorvezetéshez, ugyanis vegyészmérnökként szerzett diplomát. Már a poszt megpályáztatása előtt eldőlhetett, ki lesz a főváros legnagyobb cégének vezetője - írja a Magyar Nemzet. A lap arról számol be, hogy a balliberális városvezetés mindössze három nap határidőt adott a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezérigazgatói posztjára. Mivel előzetes értesítés nélkül, ennyi idő alatt nem lehet komoly szakmai anyagot összeállítani, ezért - mint írják - joggal feltételezhető, hogy Karácsonyéknak már megvan a jelöltje a BVH élére. Karácsony Gergely továbbra is védi Máté Gábort. A főpolgármester a hvg.hu-nak adott interjúban arról beszélt, hogy nem tudja biztosan, hogyan kell jól kezelni a Katonában történt zaklatási ügyet, de szerinte a színház jól kezelte. Az ellenzék átlépte a rubikont azzal, hogy nem a magyar, hanem a román kormányfőjelöltet, illetve szlovák pártot támogattak a szomszédos országok legutóbbi választásai során - jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. A Fidesz politikusa szerint az ellenzék még csak nem is egyeztetett a határon túli pártok képviselőivel arról, hogy mi lenne a legjobb a magyar kisebbség számára. Megegyeztek az ellenzéki pártok a közös polgármesterjelöltről Győrben - közölte Nemes Balázs, a Momentum szóvivője. Mint mondta, valamennyi ellenzéki párttal folytak egyeztetések, a Jobbik országos vezetésével is, így sikerült konszenzusos jelöltet találni a posztra, de azt, hogy ki a jelölt, csak szerdán fogják nyilvánosan közölni. Borbély Ádám, a Fidelitas budapesti elnöke felszólította Horváth Csabát és az MSZP-t, ne használja „pénzszivattyúként” Zuglót. Óbuda új önkormányzata módosította a parkolási rendeletet, így a regisztrációs díj az eddigi évi 2540 forintról évi 105 000 forintra emelkedik. Kórházstopot rendelt el a Fővárosi Közgyűlés, amikor a balliberális többség leszavazta a dél-budai centrumkórház megépítését támogató előterjesztést - mondta Pesti Imre, a Fidesz országgyűlési képviselője. Prevenciós tevékenységekre nyert el támogatást hatvannégy praxisközösség a Három generációval az egészségért pályázat második fordulójában - közölte Horváth Ildikó, az Emmi egészségügyért felelős államtitkára. Agócs Jánost választotta meg az Országos Roma Önkormányzat elnökévé a szervezet képviselő-testülete. A BMW debreceni gyárának megépülésével a magyar gazdaság tovább erősödik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra reagálva, hogy az autógyártó közölte, 2020 tavaszán kezdődik az építkezés. Megszavazta az Országgyűlés a vállalkozások és az ország versenyképességét még tovább javító, jövő évi adóváltozásokról szóló törvényjavaslatot, amely hozzájárul a magyar gazdaság további védelméhez és a versenyképesség javításához - mondta Izer Norbert. A pénzügyminisztérium államtitkára kiemelte: az online számlázás kiterjesztése amellett, hogy évente akár több tízmilliárd forintot is hozhat a költségvetésnek, könnyít a vállalkozások adminisztrációs terhein is. A közpénzügyek, az állami gazdálkodás jelenlegi helyzete alapján reálisnak tűnik, hogy a kormány 2021-ben hozzákezdjen a személyi jövedelemadó számottevő csökkentéséhez - nyilatkozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke a Magyar Nemzetnek. A Liget Budapest Projekt részeként megépülő Magyar Zene Háza elnyerte „A legjobb nemzetközi középület" díjat az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanszakmai versenyen, az International Property Awardson. Minden területen - szövegértésben, matematikában és a természettudományokban is - javult a 15 éves magyar tanulók teljesítménye a legújabb PISA-felmérés szerint - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A tartósan kórházban gyógykezelt gyermekek oktatására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát kezdeményezi Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa. Összesen egymilliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a diaszpóra magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységét és a testvértelepülési programokat - jelentette be Potápi Árpád János. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kihozhatja az Európai Uniót a válságokkal teli állapotból - közölte Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Sir Roger Scruton előre látta az illegális migráció veszélyeit és megvédte Magyarországot az igazságtalan bírálatokat megfogalmazóktól - mondta Londonban Orbán Viktor miniszterelnök, aki kitüntetést adott át a brit író-filozófusnak. Kétnapos NATO csúcsértekezletet tartanak Londonban - Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli a tanácskozáson. A NATO-tagállamok előzetesen megállapodtak a jubileumi csúcstalálkozó zárónyilatkozatának szövegéről. A nyilatkozatban első ízben értékelték lehetséges fenyegetésként Kínát, mint feltörekvő katonai hatalmat. Megkapta a szakbizottság ajánlását a román képviselőházban a Trianon-évfordulót ünneppé nyilvánító tervezet. Donald Trump Londonban elmondta: nem kíván beavatkozni a nagy-britanniai parlamenti választásokba, de meggyőződése szerint Boris Johnson konzervatív párti brit kormányfő nagyon alkalmas a miniszterelnöki tisztségre, és nagyon jó munkát végez. Együttműködést ajánlott fel az ukrajnai kisebbségek védelmében az orosz Állami Dumának Magyarország Országgyűlése - jelentette be Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke. Hivatalosan meggyanúsították azt a két férfit, akik rálőttek egy Kijev megyei képviselő autójára az ukrán főváros központjában, és halálosan megsebesítették hároméves kisfiát - közölte a kijevi rendőrség. Benyújtotta lemondását Antti Rinne finn miniszterelnök - Sauli Niinisto államfő elfogadta a döntést. Jogállamisági vizsgálatot indít az Európai Parlament a két éve meggyilkolt máltai újságírónő ügyében - héttagú tényfeltáró csoport utazik a szigetországba. Legalább 24 ember, köztük nyolc gyerek meghalt Szíria erőszak sújtotta északi részén - jelentette az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja nevű szervezet. Kína vízumkorlátozásokkal sújtaná az amerikai tisztségviselőket és törvényhozókat abban az esetben, ha az amerikai kongresszus elfogad egy Hszincsianggal kapcsolatos törvényt. Washington 100 százalékos vámmal készül sújtani francia termékeket, válaszul az amerikai technológiai óriáscégekre kivetett francia digitális adók miatt - jelentette be az Egyesült Államok kereskedelmi főképviseletének irodája. Egy hondurasi bíróság ötven évig terjedő börtönbüntetésre ítélt hét vádlottat, akiket bűnösnek talált abban, hogy részt vettek Berta Caceres környezetvédő aktivista 2016-os meggyilkolásában. Az Ivan Duque vezette kolumbiai kormány békülékeny hangot ütött meg az elmúlt hetek tüntetéseit szervező szakmai és diákszervezetekkel szemben, felajánlva, hogy követeléseikről külön tárgyalásokat kezd velük. Lakástűzben meghalt egy férfi a Nógrád megyei Nagylócon - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Beszakadt az V. kerületi Október 6. utca egy része, ezért lezárták a Zrínyi utca és az Arany János utca közötti szakaszát - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Budapest közterületi várakozási övezeteiben a december 23-ai üzemzárástól 2020. január 2-án reggel 8 óráig díjmentesen lehet parkolni - tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ. A magyar női kézilabda-válogatott 25:24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Kozák Ádám nyerte a 18 éven aluliak villámsakk Európa-bajnokságát Tallinnban. Lionel Messi, az FC Barcelona labdarúgója ismét egyedüli rekorderré vált, miután 2019-ben hatodszor nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.