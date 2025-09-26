Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 26., péntek 19:40
| Hír TV
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a kormánydöntést: a szélsőbaloldali ANTIFA szervezetet terrorszervezetnek nyilvánítják, és már a bűncselekmény elkövetése előtt fellépnek ellene! Mindez azután történt, hogy a veréssel gyanúsított Ilaria Salis EP-képviselő ártatlannak vallotta magát, miután a Hír TV megmutatta neki budapesti verés áldozatának fotóját.
Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.
Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.