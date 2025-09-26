Orbán Viktor: Ki kell mondani, az Antifa terrorszervezet – Salis botrányos válasza az áldozat fotójára + videó

Egy müncheni bíróság ötévi börtönbüntetésre ítélt pénteken első fokon egy szélsőbaloldali nőt, mert egyéb vádak között tavaly Budapesten többedmagával súlyos testi sértést okozott olyan embereknek, akiket szélsőjobboldalinak véltek.

A Tisza Párt botrányos adóterve: Szánthó Miklós szerint ezzel a pedofilváddal terelték el a figyelmet

Az Alapjogokért Központ vezetője kimondta a legdurvább vádakat a Szőlő utcai ügyről: Szánthó Miklós szerint a rágalomhadjárat egyetlen célja volt, hogy ELFEDJÉK, hogy Magyar Péter Tisza Pártjának adóemelési, rezsicsökkentést lebontó tervei ráégtek a politikusokra! Részletek arról, hogyan "dobták be a hazugságokból felépített légvárat" a valódi botrány leplezésére.