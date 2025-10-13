Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson

A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.
Orbán Viktor a közösségi oldalán kiemelte,
Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet.
Óriási eredmény – tette hozzá.
A miniszterelnök rámutatott,
Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!