Külföld

Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson

2025. október 13., hétfő 07:58 | HírTV
Orbán Viktor Donald Trump Háború Izraelben békecsúcs

Orbán Viktor miniszterelnök október 13-án, hétfőn részt vesz a Közel-Keleti Békemegállapodás ünnepélyes aláírási ceremóniáján.

A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.

Orbán Viktor a közösségi oldalán kiemelte, 

Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet.

Óriási eredmény – tette hozzá. 

A miniszterelnök rámutatott,

Trump elnök megcsinálta. És ha nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak, Ukrajnában is meg fogja csinálni. Ehhez minden támogatást meg kell adjunk!

Vége a rémálomnak – szabad az utolsó magyar túsz is

Vége a rémálomnak – szabad az utolsó magyar túsz is

 Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – jelentette be Szijjártó Péter hétfőn reggel. 
Megalakult az új francia kormány

Megalakult az új francia kormány

 Sébastien Lecornu francia miniszterelnök újbóli kinevezése után két nappal megalakult vasárnap este az új francia kormány - jelentette be az elnöki hivatal.
