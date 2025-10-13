Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson

Megosztás itt:

A megállapodást Sarm es-Sejk-ben, Egyiptomban írják alá a felek - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A békemegállapodás a 2023. október 7-én kitört Hamász-Izrael háborút kívánja rendezni.

Orbán Viktor a közösségi oldalán kiemelte,

Magyar idő szerint szombat éjjel került a kezébe Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, ahol az USA, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői aláírják a Közel-Keleti Béketervet.

Óriási eredmény – tette hozzá.

A miniszterelnök rámutatott,