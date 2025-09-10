Orbán Viktor határozott üzenete Lengyelországnak: a béke a megoldás

Megosztás itt:

Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. A bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte:

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.”

A miniszterelnök rámutatott, hogy az eset újabb bizonyíték arra, mennyire veszélyes a háború árnyékában élni. Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek!” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette: Magyarország a továbbiakban is kiáll a béke mellett, és támogatja Donald Trump erőfeszítéseit, amelyek célja a háború lezárása. Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.”

Forrás: Origo.hu

Fotó: Orbán Viktor