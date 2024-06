Orbán Viktor: ha nem kötünk európai versenyképességi paktumot, munkahelyek százezrei veszhetnek el

A magyar miniszterelnök azt is közölte: az olasz-magyar együttműködés mind a gazdaságban, mind a védelempolitikában jelentős, és ezt ki akarják terjeszteni az energetikára is. Bejelentette: lesz szlovén gázvezetékszakasz, így Olaszország és Magyarország összeköttetése megvalósul.

