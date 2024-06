Orbán Viktor: Franciaország is támogatja a magyar EU-elnökség programját + videó

Beszámolója szerint szót ejtettek a Nyugat-Balkán bővítéséről is. Elsöprő többségben vannak azok az országok, amelyek a Nyugat-Balkán országait minél hamarabb szeretnék az Európai Unión belül látni, ideértve Szerbiát is, Magyarország dolgozni fog ezért a következő időszakban - közölte Orbán Viktor.

Your browser does not support the video tag.