Orbán Viktor: Felfoghatatlan a kegyeletsértés

Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, amelyekkel meg tudja magát védeni, és amelyek segítségével független tud maradni - mondta miniszterelnök Tusnádfürdőn. Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély – mondta Orbán Viktor a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. Ha jövő év tavaszán beigazolódik az európai gazdaság kilátásaira tett helyzetértékelésünk, 2020 tavaszán egy második gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség, ősszel pedig egy harmadikra is - mondta Orbán Viktor. A tőkés piacgazdaság kereteit, a demokratikus jogi és politikai intézményeket fenn kell tartani, de a társadalmi szerveződés módját meg kell változtatni, vagyis „demokrácia igen, liberalizmus nem” - jelentette ki a miniszterelnök Tusnádfürdőn. Magyarországon létrejött egy illiberális állam, egy valódi állam- és politikaelméleti modell, egy sajátos kereszténydemokrata állam - közölte a kormányfő. Orbán Viktor szerint az illiberális politika értelme nem más, mint a keresztény szabadság. A Magyar Liberális Párt szerint Magyarország biztató pályáját Orbán Viktor miniszterelnök fenyegeti a legjobban, aki „a bezárkózás, a lemaradás, a félelem és gyűlölet politikáját folytatja”. Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője szerint semmi más nem történt Tusnádfürdőn, minthogy Orbán Viktor miniszterelnök megpróbálta megindokolni, hogy „miért épített ki az elmúlt években egy erőszakos, tolvaj maffiaállamot Magyarországon”. Orbán Viktor miniszterelnök „szó szerint a nemzet mészárosa lett”, akit „csak a saját hatalmi tébolya érdekel, és ennek oltárán kész feláldozni Magyarországot is” - közölte Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője. Orbán Viktor miniszterelnök vagy hazudik, vagy nem érti a világot, amikor azt állítja, hogy az vagy keresztény, vagy liberális - jelentette ki a Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint azért kell szembefordulni a liberális ellenzékkel, mert nem a magyar családok, hanem a külföldiek érdekeit képviselik Magyarországon. A „jogállamisági kártya” egy olyan dzsóker a balliberális politikai közösség kezében, amelyet akkor játszanak ki, ha észérvekkel nem tudnak győzni - mondta Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Az MSZP-ről, a Jobbikról és az LMP-ről az EP-választásokon lerítt a választóknak, hogy csak az egzisztenciális túlélés hajtja őket, semmi egyéb – mondta Schiffer András. A volt LMP-s alapító szerint Gyurcsány Ferenc miatt korlátok közé van szorítva a DK. A kormánynak nem az ellenzékkel, hanem az ország előtt álló politikai kérdésekkel kell foglalkoznia — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hunvald György, az MSZP korábbi, VII. kerületi polgármestere bejelentette, kilép a szocialista pártból, és civilként folytatja a politizálást. A magyar gazdáknak össze kell fogniuk a franciákkal, hogy a helyzet előnyös legyen az Európai Unió új közös agrárpolitikájában -jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Tusnádfürdőről jelentkező Magyarország élőben című műsorában. A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés többek között azt tűzi ki célul, hogy megakadályozza az Európai Unió kohéziós forrásainak a felhasználását az asszimilációs politikában - mondta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Több mint 240 migránst mentett ki a marokkói haditengerészet a Földközi-tengerből - közölte a MAP hírügynökség. A bahreini hatóságok kivégeztek két férfit, akit terrorellenes perben ítéltek halálra, jogvédő aktivisták és az ENSZ emberi jogi szakértőinek tiltakozása ellenére. Donald Trump amerikai elnök átcsoportosíthat összegeket a határfal építésére a Pentagon költségvetéséből - döntött az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság. Az Egyesült Államok és Guatemala aláírta a bevándorlás visszafogását célzó egyezményt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Meg fog nőni az Ír-sziget egyesülésének valószínűsége, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, de annak valószínűsége is nagyobb lesz, hogy Skócia kiválik Nagy-Britanniából - jelentette ki Leo Varadkar ír miniszterelnök. Tízezer katonát küld az indiai kormány az észak-indiai Dzsammu és Kasmír államba a lázadók elleni műveletek megerősítése céljából - jelentette az indiai média. Leváltotta az országos rendőrfőkapitányt Nicolae Moga román belügyminiszter, miután felmerült annak az alapos gyanúja, hogy a hatóságok sorozatos mulasztások miatt nem tudták megakadályozni egy 15 éves lány meggyilkolását. Az amerikai kormányzat meghosszabbította a Chevron olajfúrási engedélyét Venezuelában. Donald Trump válaszlépést ígér Párizsnak az amerikai cégekre kivetett digitális adó miatt. Helikopterekkel és mentőcsónakokkal kellett kimenteni Mumbai közelében mintegy hétszáz utast egy indiai expresszvonatról, amely elakadt az áradások miatt. Két dél-koreai állampolgár meghalt, és többen megsérültek, amikor összeomlott egy éjszakai klub galériája, a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Erős földrengések rázták meg a Fülöp-szigetek északi részét, többen meghaltak. Öt személygépkocsi ütközött össze a 84-es számú főút 75-ös kilométerszelvényénél, a Zsédeny és Hegyfalu közötti szakaszon Vas megyében. Zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adott ki mára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hétfőn kezdődik a Pasaréti út felújításának második üteme a Gábor Áron út és Pasaréti tér közti szakaszán, amely az 5-ös busz útvonalát, valamint a közúti forgalom rendjét is módosítja. A magyar férfi vízilabda-válogatott bronzmérkőzésen 10-7-re kikapott a horvát csapattól, így a negyedik helyen végzett a kvangdzsui világbajnokságon. Az olasz férfi vízilabda-válogatotté lett az aranyérem a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. Milák Kristóf negyedik lett 100 méter pillangón a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Burián Katalin hetedik, Hosszú Katinka pedig nyolcadik lett a 200 méteres hátúszásban a kvangdzsui világbajnokságon. Leiszt Máté lett az Extraligában szereplő Hungast-Haladás női röplabdacsapatának vezetőedzője. Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Német Nagydíj időmérő edzését.