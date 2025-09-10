Orbán Viktor: Ez így nem mehet tovább + videó

Megosztás itt:

Az Európai Uniót támadja a cataniai szexuális erőszak miatt Orbán Viktor - írják a lapok. A sajtó arról számol be, hogy nemcsak Olaszországban, hanem Magyarországon is óriási felháborodást és vitát robbantott ki az ügy. A magyar miniszterelnök elítélte a turistalányok ellen elkövetett brutális szexuális bűncselekményt, ugyanakkor felhívta a figyelmet az Európai Unió tagországainak két kulcsfontosságú problémájára a bevándorlásra és a közbiztonság megromlására.