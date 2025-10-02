Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Manuel Ostermann, a német rendőrségi szakszervezet alelnöke szerint Angela Merkel 2015-ös migrációs politikája súlyos biztonsági és társadalmi válságot idézett elő. A „Meg tudjuk csinálni” jelszó helyett ma inkább káoszról, bűnözésről és kudarcokról beszélnek – miközben Ostermann a magyar kormány határvédelmét dicsérte.
A dán királyi vacsora időpontjáig sem sikerült közös álláspontot kialakítaniuk az uniós állam- és kormányfőknek a koppenhágai informális csúcstalálkozón. A tárgyalások fő fókuszában a védelmi témák és a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna számára történő felhasználása állt. Bugnyár Zoltán tudósítónk összegzi az eddigi egyeztetésekről kiszivárgott információkat.