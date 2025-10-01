Vezércikk – Magyar Péter már a bíróságot is fenyegeti, mert lebuktak a Tisza-adóval + videó

Amerikai vezérkari főnök: fel kell készülnünk a háborúra

Orbán Viktor exkluzív sajtótájékoztatója Koppenhágában - élőben a HírTV műsorán + videó

Imával zavarták el Hadházy Ákost és csapatát a Ferenciek teréről

A Tisza Párt elnöke korábban szeptember végére ígérte, hogy bemutatják a jelöltjeiket, pár nappal ezelőtt azonban már visszakoztak, hogy végül november elejére halasztották a Tisza képviselőjelöltjeinek bemutatását.

A magyarok kétharmada elutasítja, a tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását - derült ki a Századvég legújabb közvélemény-kutatásából.

