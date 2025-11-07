Orbán Viktor: Egy olyan hátország épült ki, amellyel a Brüsszelből érkező támadásokat is ki lehet védeni + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: "A demokrácia bölcsője is arra az útra lépett, amit Magyarország jelölt ki a saját maga számára. Olyan gazdasági megoldásokkal próbálkoznak, amivel mi, tehát nem lehet azt mondani, hogy valami fél ázsiai, sztyeppéről érkezett elmaradott gondolkodásmód lenyomatával találkoznának. Nem ez egy rivális világrendszer, amit mi most az amerikaiakkal, meg néhány más egyre szaporodó számú közép-európai országgal építünk. Argentinok is ebben a hálózatban vannak, az izraeliek is és így tovább. Tehát itt mostantól ez már, ennek a tétje nagyobb. Persze, nekünk Magyarország az első, Magyarország a legfontosabb, de az amit csinálunk, az belekerült egy nemzetközi kontextusba. És amíg az amerikaiak nem álltak mellettünk ebben az ügyben, addig nekem Brüsszellel szemben sokkal nehezebb volt. Most Brüsszelben is sokkal,- nem mondom, hogy könnyű, mert azért 25,26 jön szembe egyel, az nem olyan egyszerű. De azért amikor én ott állok, már nem egyedül állok ott, hanem az a nagy kapcsolatrendszer, amit felépítettünk és ami nem csak Amerikára vonatkozik egyébként, hanem kiterjed Kínára, az arab országokra, a türk világra. Kiépítettünk egy olyan nagy hátországot, szövetségi rendszert, amely vetekszik a brüsszeli erővel. Tehát ilyen hátországgal minden brüsszeli támadást ki lehet védeni."