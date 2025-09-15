Orbán Viktor durva üzenete a svédeknek: a magyar miniszterelnök a svéd bűnözési helyzetről írt

Megosztás itt:

A magyar és a svéd miniszterelnök diplomáciai csörtéje újabb fejezethez érkezett, miután Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált Ulf Kristersson korábbi kijelentéseire. A svéd kormányfő a magyar jogállamiság helyzetét bírálta, miután Orbán Viktor megosztott egy bejegyzést a svédországi kiskorú bűnözésről. Kristersson "hazugságnak" nevezte a magyar miniszterelnök állításait, és a jogállamiság lebontásával vádolta meg.

Orbán Viktor azonban nem hagyta szó nélkül a támadást. A miniszterelnök rámutatott: a magyar jogállamiság küldetése a nép biztonságának garantálása, és a "jogállamiság halott" ott, "ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra". Ezzel egyértelműen a svédországi helyzetre utalt, ahol a sajtóhírek szerint napi szinten történnek robbantások és erőszakos cselekmények, amelyeket döntő többségében migrációs háttérű elkövetők hajtanak végre.

A magyar kormányfő álláspontja szerint a nyugati liberális politika, amely feladta a hagyományos értékeket és a józan észt, tette lehetővé a bűnözés elharapózását. A bejegyzésében azt írta: „a barbárság gyökeret vert Európa egyik legnagyobb nemzetének otthonában”. A miniszterelnök üzenete egyértelmű: Magyarország kiáll a nemzeti szuverenitás és a polgárok biztonsága mellett, miközben más országok a bűnözés és az erőszak áldozatává válnak. A svéd népnek címezve a "Svédország a barátunk" mondat, valamint az "Aggódunk érted" és az "Isten áldja Svédországot!" felkiáltások a patrióta retorikát erősítik. Orbán Viktor ezzel azt üzeni: Magyarország kiáll a szövetségesei mellett, de nem fél kimondani az igazságot, ha a helyzet megkívánja.

László András a Fidesz európai parlamenti képviselője úgy reagált, hogy "egy olyan ország vezetőjétől, ahol bandaháborúk dúlnak és robbantásokat követnek el, nem kérünk jogállamisági kioktatást."

A svéd kormányfő otthon nem tud rendet tenni, de Orbán Viktort támadja

"Na, akkor szögezzünk le pár dolgot. A migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az év eleji hírekben döbbenten számoltak be róla, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. Az erőszak annyira elszabadult, hogy maga Kristersson nyilatkozta, hogy a kormány és a hatóságok nem urai a helyzetnek." – világított rá László András.

A képviselő szerint még a korábbi kormányt vezető szocialisták egyik vezetője is elismerte az elvesztett választások után, hogy a migrációs politika egy kudarc.

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Orbán Viktor/X