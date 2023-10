Orbán Viktor: az összeköttetések és a kölcsönös tisztelet tudja elhozni a béke és a gazdasági fejlődés reményét

A kormányfő kifejtette: a nyugati versenyelőny korszaka véget ért, a keleti világ megerősödött, és most az európai dilemma az, blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk, protekcionisták legyünk, vagy keressük az új korszak adta együttműködési, összekapcsolódási lehetőségeket.

Beszélt arról is, hogy Európa az ukrán háború miatt elvágta az Oroszországhoz fűződő együttműködés szálait, ezzel is egy hatalmas lépést tett a blokkosodás irányába. Most még – tette hozzá – ennél is tovább akarnak menni: "decoupling"-ról és "de-risking"-ről beszélnek, melyek az európai és a kínai gazdaság egymástól való elszigetelését jelentenék.