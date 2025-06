Orbán Viktor: Az európaiak többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor: ,,Brüsszel most a háborús logika alapjára egy masszív pénzügyi felépítményt is fel akar húzni, ugyanis euró milliárdok kellenek ahhoz, hogy pénzt tudjon küldeni az ukrajnai háború folytatásához, ezért Brüsszel célja most az, hogy föderalizálja az európai adófizetők pénzét, ki akar alakítani egy olyan tervet, amelyben Brüsszel maga rendelkezik a források felett, a tagállamok befolyása nélkül. Ma minden forint az unióba, majdnem minden forint, vagy euró a nemzeti költségvetéseken keresztül érkezik, ezt akarják megváltoztatni. Úgy alakítják át az intézményi struktúrát, az unió intézményi struktúráját, hogy a tagállamoknak járó forrásokat át lehessen csatornázni Ukrajnába."