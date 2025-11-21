Orbán Viktor: Az európaiak eldöntötték, hogy háborúba mennek + videó

Megosztás itt:

El kell fogadni a gazdasági nehézségeket, ha a prioritások a védelmi kiadások felé tolódnak - erről beszélt a francia hadsereg vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint készen kell állni egy Oroszország elleni esetleges összecsapásra. A tábornok úgy véli: a lakosságnak is fel kell készülnie a legsúlyosabb áldozatokra.

Fabien Mandon, vezérkari főnök, Franciaország: "Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt arra kell fordítani, hogy eltántorítsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik, és itt ebben önöknek döntő szerepe van, az a lelki erő, hogy elfogadjuk, hogy fájdalmat kell okozzunk magunknak ahhoz, hogy megvédjük azt, akik vagyunk. A hadsereg a nemzet egy kivonata. A nők és férfiak, akik ma a világ minden táján szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek a terepen. Kitartanak majd a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az országunk meginog mert nem áll készen arra, hogy elfogadja gyermekeink elvesztését, mert ki kell mondani a dolgokat, gazdasági nehézségeket kell elviselni, például ha a prioritások a védelmi termelés felé tolódnak. Ha erre nem vagyunk készen, akkor kockázatot vállalunk."

Meg kellene akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek ebbe a háborúba - erről már a miniszterelnök beszélt. Orbán Viktor emlékeztetettet rá, hogy az Európai Unió óriási összegeket akar elégetni az ukrán fronton.