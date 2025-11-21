Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 21. Péntek Olivér napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Orbán Viktor: Az európaiak eldöntötték, hogy háborúba mennek + videó

2025. november 21., péntek 15:00 | HírTV

Mindeközben a francia vezérkari főnök már arról beszél, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal szembeni konfliktusra.

  • Orbán Viktor: Az európaiak eldöntötték, hogy háborúba mennek + videó

El kell fogadni a gazdasági nehézségeket, ha a prioritások a védelmi kiadások felé tolódnak - erről beszélt a francia hadsereg vezérkari főnöke. Fabien Mandon szerint készen kell állni egy Oroszország elleni esetleges összecsapásra. A tábornok úgy véli: a lakosságnak is fel kell készülnie a legsúlyosabb áldozatokra.

Fabien Mandon, vezérkari főnök, Franciaország: "Minden tudást, minden gazdasági és demográfiai erőt arra kell fordítani, hogy eltántorítsuk a moszkvai rezsimet attól, hogy tovább próbálkozzon. Ami hiányzik, és itt ebben önöknek döntő szerepe van, az a lelki erő, hogy elfogadjuk, hogy fájdalmat kell okozzunk magunknak ahhoz, hogy megvédjük azt, akik vagyunk. A hadsereg a nemzet egy kivonata. A nők és férfiak, akik ma a világ minden táján szolgálnak, 18 és 27 év közöttiek a terepen. Kitartanak majd a küldetésük mellett, ha érzik, hogy az ország kitart mellettük. Ha az országunk meginog mert nem áll készen arra, hogy elfogadja gyermekeink elvesztését, mert ki kell mondani a dolgokat, gazdasági nehézségeket kell elviselni, például ha a prioritások a védelmi termelés felé tolódnak. Ha erre nem vagyunk készen, akkor kockázatot vállalunk."

Meg kellene akadályoznunk, hogy az európaiak belemeneteljenek ebbe a háborúba - erről már a miniszterelnök beszélt. Orbán Viktor emlékeztetettet rá, hogy az Európai Unió óriási összegeket akar elégetni az ukrán fronton.

További híreink

Kétméteres kígyó hozza a frászt az emberekre Kisapostagnál

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

5 hangulatos tanösvény Budapest közelében, amit ősszel és télen is érdemes bejárni

Egy óra alatt kiderült: Tüttő Katából nem lesz főpolgármester-helyettes

Így eheted a kenyeret bűntudat nélkül – a dietetikusok szerint tényleg működik

Slot a magyar válogatott kudarcáról beszélt, Szoboszlaira piszkos munka vár Liverpoolban

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

Tényleg ilyen egyszerű lefogyni? A 3×3 12-ig szabály csodákat művel!

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

További híreink

Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Több tucatnyi friss képpel oszlatta el a kételyeket a NASA az UFO-nak vélt üstökösről

3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva
2
Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó
3
3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó
4
A projektmenedzser lebukott: Magyar Péter orra már a Holdig ér – Bohár Dániel helyretette a notórius hazudozót + videó
5
Megszólalt a budapesti békecsúcsról Orbán Viktor
6
Francia vezérkari főnök: fel kell készülniük arra, hogy gyerekeink meghalhatnak a fronton + videó
7
Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó
8
Vitályos Eszter nekiment a francia vezérkari főnöknek
9
Összeomlott a brüsszeli hazugsággyár: Már Washington is területi engedményekről és békéről tárgyal – Orbán Balázs a fordulatról
10
Őszinte futballvita a miniszterelnökkel: Rossi sorsa, a grundok és a magyar stílus + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!