Orbán Viktor: Az európai választók nagy részét elárulták

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a minap interjút adott a Patriótának. A miniszterelnök az interjúban arról is beszélt, Brüsszelben az a helyzet alakult ki most először, hogy van kormányzó párt és van ellenzék.

Szerinte

Brüsszelt bizonyos pártok kormányozzák, amelyek paktumot kötöttek, a magyar ellenzék pártjai mind ebben a paktumban vannak benne, mert ezekhez a nemzetközi pártokhoz tartoznak, a másik oldalról pedig van Brüsszelnek ellenzéke, ezt vezetik a Patriótákkal.

A miniszterelnök azt is mondta, a paktum azt tartalmazza, hogy kiállnak a gender mellett, tehát családellenes politikát fognak folytatni, továbbra is támogatják a migrációt, és minden erővel folytatni kell a háborút.

