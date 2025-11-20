Keresés

Külföld

Orbán Viktor: Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását

2025. november 20., csütörtök 09:47 | MTI
Ursula von der Leyen Orbán Viktor Háború Ukrajnában

Százharmincöt milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának - közölte a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

  • Orbán Viktor: Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását

Orbán Viktor azt írta, hogy az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála, van viszont három javaslat az asztalon.

Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok, önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére, mintha nem lenne jobb dolguk - tette hozzá.

A második lehetőség egy jól ismert "brüsszeli varázsszer", a közös hitelfelvétel. "Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd" - fogalmazott.

Orbán Viktor úgy folytatta, hogy a harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. "Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk" - emelte ki.

"Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!" - közölte a miniszterelnök.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

