Külföld

Orbán Viktor: A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják

2025. november 11., kedd 09:36 | MTI
Washington szankciók energiahordozók Orbán Viktor Brüsszel

Hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, Brüsszel 2027-től akkor is betiltja az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat - írta Orbán Viktor miniszterelnök kedd reggel a Facebookon.

  • Orbán Viktor: A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják

"A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják. Megvédtük a rezsicsökkentést, nem hagytuk, hogy elszálljanak a benzinárak, és új perspektívákat nyitottunk a magyar gazdaság előtt. Mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak" - fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: mégis van, aki csomót keres a kákán.

A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk - rögzítette Orbán Viktor.

"Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz" - olvasható a bejegyzésben.

Orbán Viktor hozzátette: mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

Sarkozy megtapasztalta a börtönt és most szabadult

A börtönben eltöltött kevesebb mint három hét után fellebbezése eredményeként szabadlábra helyezték hétfőn Nicolas Sarkozyt. A volt francia elnököt bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt ítélték öt évi börtönbüntetésre a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben..
