Külföld

Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

2025. november 21., péntek 12:00 | HírTV

Orbán Viktor a Kossuth rádióban azt mondta hogy Ursula von der Leyen újabb 135 milliárd eurót vár a tagállamoktól Ukrajna támogatására. A kormányfő azt mondta: ez az ötlet komoly összegeket venne ki a magyar költségvetésből.

  • Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

Az ukrán háborús maffia korrupciós ügyéről pedig Orbán Viktor azt mondta: nagy összegek tűnnek el Ukrajnában és nem oda jutnak, ahova egyébként az európaiak meg az amerikaiak küldték, majd hozzátette: Európa úgy ad pénzt Kijevnek, hogy az uniónak nincs olyan mechanizmusa, amely nyomon követhetné a pénzek útját.

Ursula von der Leyen most levélben fordult a tagállamokhoz. A bizottság első embere arra kérte az uniós országokat, hogy decemberig állapodjanak meg egy tervben, amely a következő két évben fedezi Ukrajna katonai és pénzügyi szükségleteit, amelyek becslések szerint meghaladják a 135,7 tized milliárd eurót.

