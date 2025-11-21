Orbán Viktor: A magyarok pénze a magyaroké + videó

Megosztás itt:

Az ukrán háborús maffia korrupciós ügyéről pedig Orbán Viktor azt mondta: nagy összegek tűnnek el Ukrajnában és nem oda jutnak, ahova egyébként az európaiak meg az amerikaiak küldték, majd hozzátette: Európa úgy ad pénzt Kijevnek, hogy az uniónak nincs olyan mechanizmusa, amely nyomon követhetné a pénzek útját.

Ursula von der Leyen most levélben fordult a tagállamokhoz. A bizottság első embere arra kérte az uniós országokat, hogy decemberig állapodjanak meg egy tervben, amely a következő két évben fedezi Ukrajna katonai és pénzügyi szükségleteit, amelyek becslések szerint meghaladják a 135,7 tized milliárd eurót.