Orbán Viktor: A békét csakis az amerikaiak tudják létrehozni az oroszokkal folytatott megbeszélések útján + videó

Orbán Viktor szerint ezt a háborút nem lehet megnyerni a lövészárkokban, csakis diplomáciai úton lehet rendezni. A miniszterelnökkel a konzervatív amerikai politikai kommentátor, Ben Shapiro készített interjút. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a háború lezárásához be kellene ismerni a valóságot, amire a kormányfő szerint sem az ukrán, sem az orosz, sem az európai vezetés nem hajlandó.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az európai elit továbbra is a harctéri megoldásban bízik, és ezzel Ukrajnát is a végsőkig tartó harcra buzdítják. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy míg Washington már keresi a háború lezárásának lehetőségét, addig Brüsszel még mindig a harcot, Oroszország legyűrését tekinti egyedüli megoldásnak.