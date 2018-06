Orbán videóban üzent a macedón tüntetőknek

ZÁRT KÖRBEN ÉRTÉKELI A VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉT ORBÁN VIKTOR KÖTCSÉN. GULYÁS GERGELY: TISZTESSÉGES VERSENYBEN NYERIK A KORMÁNYKÖZELI VÁLLALKOZÓK A KÖZBESZERZÉSEKET. RÉTVÁRI BENCE: KÖSZÖNET ILLETI AZ ÖSSZES, 170 EZER MAGYAR PEDAGÓGUST, AKI NAPRÓL NAPRA A DIÁKOKKAL FOGLALKOZIK. PÁRBESZÉD: AZONNALI ÉS RADIKÁLIS BÉREMELÉS SZÜKSÉGES AZ OKTATÁSBAN. LMP: ANNYIT KERESHESSEN EGY PEDAGÓGUS, MINT EGY ÁLLAMTITKÁR! ROMAÜGYEKÉRT FELELÕS MINISZTERELNÖKI BIZTOSSÁ NEVEZTE KI A KORMÁNYFÕ BALOG ZOLTÁNT. HIVATALOSAN IS MEGSZÛNIK AZ EGYÜTT, JUHÁSZ PÉTER EZT FACEBOOK-OLDALÁN JELENTETTE BE. GULYÁS GERGELY: MAGYARORSZÁGOT MEG KELL VÉDENI AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓTÓL, EZÉRT VAN SZÜKSÉG ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSRA. LMP: NEM SZOLGÁLJA A NEMZETI ÉRDEKEKET A KORMÁNY KÜLGAZDASÁGI POLITIKÁJA. UNGÁR PÉTER: A KORMÁNYNAK A SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁSOK ELLEN KELLENE HARCOLNIA. NEM VIZSGÁLTA MAGYARORSZÁG ADÓSOSZTÁLYZATÁT A MOODY'S. HIÁBA AZ UNIÓS FORRÁS: NÓGRÁD ÉS BARANYA MEGYÉNEK SEM SIKERÜLT FELZÁRKÓZÁST MUTATNIA AZ EURÓPAI UNIÓHOZ PORTFOLIO.HU. TÖBB MINT 6 MILLIÁRD FORINTOS BEVÉTELRE TETT SZERT CÉGES ADOMÁNYOKBÓL ÉS TAO-TÁMOGATÁSOKBÓL TAVALY A PUSKÁS AKADÉMIA. JÓL JÁRT ROGÁN ANTAL HELIKOPTERES BARÁTJA, MIVEL CÉGE AZ ÉV VÉGÉN 48 MILLIÓ FORINTOS PROFITRA TETT SZERT. DK: AZ MNB NYERESÉGÉT FORDÍTSÁK A DEVIZAKÁROSULTAK ÉS KILAKOLTATOTTAK MEGSEGÍTÉSÉRE! FIDESZ: GYURCSÁNYÉK KERGETTÉK DEVIZAHITELEKBE AZ EMBEREKET. MAGYARGYALÁZÓ FALRAGASZOK JELENTEK MEG NAGYVÁRADON ATV.HU. ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁST TARTANAK MA SZLOVÉNIÁBAN, AZ ELÕREJELZÉSEK SZERINT A KORMÁNYZÓ JOBBOLDALI PÁRT AZ ESÉLYES. TÖBB TÍZEZREN TILTAKOZTAK MACEDÓNIA FÕVÁROSÁBAN AZ ORSZÁG NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA ELLEN. ANGELA MERKEL: NEM BIZTOS, HOGY SIKERÜL MEGÁLLAPODNI A MENEKÜLTPOLITIKÁRÓL A JÚNIUS VÉGI UNIÓS CSÚCSIG. KÉTEZER FÕVEL BÕVÍTIK A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK LÉTSZÁMÁT JELENTETTE BE A BRIT BELÜGYMINISZTER. TÖBB EZREN TÜNTETTEK JORDÁNIA FÕVÁROSÁBAN A KORMÁNY MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN. FRANCIA PÉNZÜGYMINISZTER: WASHINGTONNAK PÁR NAPJA VAN ARRA, HOGY ELKERÜLJE A KERESKEDELMI HÁBORÚT. EZREK GYÁSZOLTAK A GÁZAI HATÁRNÁL AGYONLÕTT ÁPOLÓNÕ TEMETÉSÉN. SZAÚD-ARÁBIA KATONAI CSAPÁSSAL FENYEGETI KATART, HA AZ OROSZ LÉGVÉDELMI RAKÉTÁKAT VESZ. EMBEREK EZREIT MENEKÍTETTÉK KI BOZÓTTÛZ MIATT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI LOS ANGELES KÖRNYÉKÉN. KUBA ALKOTMÁNYBAN ISMERHETI EL A MAGÁNTULAJDONT ÉS AZ AZONOS NEMÛEK HÁZASSÁGÁT. FELBORULT EGY AUTÓ A 86-OS FÕÚTON SZILSÁRKÁNY ÉS CSORNA KÖZÖTT, A SOFÕR A HELYSZÍNEN MEGHALT. AUTÓ ÜTKÖZÖTT MOTORKERÉKPÁRRAL A FÕVÁROSI RÓBERT KÁROLY KÖRÚTON, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. KÉT FIATAL GYÚJTOTTA FEL A KEMENESSÖMJÉNI TEMPLOMOT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. NÉGY EMBERT ÁLLÍTOTTAK ELÕ A DIÓSGYÕR-VIDEOTON LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉSEN.