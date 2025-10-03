Keresés

Külföld

Orbán szövetségese jöhet! Ma döntenek a csehek, Babiš elsöpri a megszorítások kormányát + videó

2025. október 03., péntek 15:41 | Hír TV

Megnyíltak a szavazóhelyiségek Csehországban, ahol ma dől el, hogy megerősödik-e Orbán Viktor szövetségesi köre Közép-Európában. Az előzetes közvélemény-kutatások szerint Andrej Babis toronymagasan a befutó. A jelenlegi koalíciós kormány támogatottsága drasztikusan lecsökkent a bevezetett gazdasági megszorítások miatt. Prágából Gulyás Áron tudósítónk jelenti, mekkora lehet a várható politikai földrengés.

  • Orbán szövetségese jöhet! Ma döntenek a csehek, Babiš elsöpri a megszorítások kormányát + videó

Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

 Megrázó és tragikus hiba történt a manchesteri zsinagóga elleni terrorakció elhárítása közben: a pénteki előzetes patológiai vizsgálatok szerint a két halálos áldozat közül az egyiket lőfegyver okozta sérülés ölte meg. Mivel a szíriai származású merénylőnél nem volt lőfegyver, a rendőrség (GMP) beismerte: valószínűleg az akciót elhárító rendőrök lövése okozta a halálos sérülést. Eközben a brit belügyminiszter a szombati palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kéri.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

Vérfagyasztó akció: rendőrök lőtték le a zsinagógánál bombát viselő szír merénylőt Manchesterben + videó

 Megrázó képek, drámai pillanatok: Manchesterben terrorakció történt a Jóm Kippur ünnepén, ahol egy 35 éves szír merénylőt végül a rendőröknek le kellett lőniük. A férfi először autóval hajtott a zsinagógánál lévő emberek közé, majd késsel támadt rájuk – derekán pedig pokolgéphez hasonló övet viselt. Egy járókelő kiabálva kérte a rendőröket, hogy lőjenek, nehogy a terrorista felrobbantsa magát. Miért kezeli a hatóság az ügyet egyértelműen terrorakcióként?
A manchesteri terror nem egyedi eset Bóka János szerint – Ez a súlyosbodó antiszemitizmus Nyugat-Európában

A manchesteri terror nem egyedi eset Bóka János szerint – Ez a súlyosbodó antiszemitizmus Nyugat-Európában

 A manchesteri merénylet nem érhet váratlanul senkit. Bóka János miniszter szerint évek óta látható, mi zajlik Nyugat-Európa utcáin, a gyűlölet és az antiszemitizmus nyíltan nyilvánul meg. A miniszter határozottan elítélte azokat, akik a politikai érdekből megtűrik, mentegetik vagy relativizálják az antiszemitizmust, mivel ezzel Európa ellenségeit segítik.
