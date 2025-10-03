Orbán szövetségese jöhet! Ma döntenek a csehek, Babiš elsöpri a megszorítások kormányát + videó

Sokkoló tragédia: A rendőrök lőtték le véletlenül az egyik áldozatot a manchesteri zsinagógánál

Megrázó és tragikus hiba történt a manchesteri zsinagóga elleni terrorakció elhárítása közben: a pénteki előzetes patológiai vizsgálatok szerint a két halálos áldozat közül az egyiket lőfegyver okozta sérülés ölte meg. Mivel a szíriai származású merénylőnél nem volt lőfegyver, a rendőrség (GMP) beismerte: valószínűleg az akciót elhárító rendőrök lövése okozta a halálos sérülést. Eközben a brit belügyminiszter a szombati palesztinpárti tüntetések felfüggesztését kéri.