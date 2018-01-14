2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Orbán: Semmi nem akadályozza a kormánykritikus újságírók munkáját

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 11:40

Az Európai Uniónak segítenie kell a menekülteken, de nem úgy, hogy tönkretesszük a saját népünket – mondta Orbán Viktor a német Welt am Sonntagnak adott interjújában.

A konzervatív vasárnapi lapban megjelent beszélgetésben a magyar miniszterelnök elmondta: a szíriaiaknak joguk van az első biztonságos államba beutazni, az Unió azonban hagyta, hogy bevonuljanak Európába úgy, hogy ehhez minden törvényt hatályon kívül helyezett.

A jobb életet akaró migránsokat Orbán szerint a hazájukban kell megsegíteni. A miniszterelnök azt is hozzátette: a jogállamiság témájában a Nyugat nem érti meg a magyar álláspontot, a kérdésben szembekerült a hagyományos és a liberális szemlélet. Soros Györgyről azt tartja: a milliárdos szervezetei a határkerítés lebontására és a bevándorláspolitika megváltoztatására törekszenek, ez pedig határátlépés, amit nem lehet eltűrni.

A magyarországi médiával kapcsolatban pedig kijelentette: semmi nem akadályozza a kormánykritikus újságírók munkáját, csak gyenge az ellenzék, és ez frusztrálja a baloldali újságírókat.

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