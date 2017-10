Orbán néma maradt, csak a közmédiának sorosozott

Jelentősen csökkent a migrációs nyomás a Földközi-tengeri útvonalon, és már az is elképzelhető, hogy teljes mértékben sikerül lezárni ezt az útvonalat. Ez az EU-csúcs legfontosabb üzenete a migrációs témakörben. A tagállamok döntöttek arról is, hogy nagyobb támogatást kell adni Olaszországnak az embercsempészekkel szembeni küzdelemben. Egyetértés született abban is, hogy fel kell gyorsítani az illegálisan Európában tartózkodók visszaküldését származási országukba és növelni kell a szegényebb afrikai régiók megsegítését. Orbán Viktor az eddigi szokásokkal szakítva nem tartotta meg az EU-csúcs után nemzetközi sajtótájékoztatóját. Az újságíróknak ez az egyetlen lehetősége arra, hogy a kormányzat számára kínos témákat is felvessenek. Ehelyett kizárólag a magyar közmédiának nyilatkozott a kormánypropagandából ismert Soros-tervről.

Az állam- és kormányfők támogatásukról biztosították Donald Tusk javaslatát, amely a következő két és fél év munkatervére vonatkozott. Ennek része, hogy már decemberben előkerül a dublini rendszer reformja, vagyis az állam- és kormányfők ekkor fognak először vitatkozni az állandó, kötelező elosztási mechanizmusról. Ezt aztán nem sokkal később, már a jövő év közepén a megegyezés fogja követni, tehát legkésőbb 2018 júniusában megszületik a megegyezés az áthelyezési mechanizmusról.