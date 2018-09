Orbán: Nem engedünk a zsarolásnak és megvédjük Európát

„Az Európai Parlamentben a bevándorláspártiak vannak többségben akik diszkriminálják hazánkat” - mondta elutazása előtti Facebook bejegyzésében Orbán Viktor, aki valamivel 15.00 óra előtt érkezett Strasbourgba. A vitát az EP illetékesei 1.45 percesre tervezték, melyet követően fél 6 kor tart nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor miniszterelnök.

„Az Unió értékei súlyosan sérülnek” - kezdte beszédét Judith Sargentini. A Bizottság képviselője egyetértett a Sargentini-jelentésben elhangzott vádak többségével. Főleg vádló hangvételű beszédek hangoztak el. Az EU költségvetéssel szembeni visszaéléseket többször is kiemelték a vita során, a bevándorlás kérdését - talán taktikai okokból - csupán egyszer hozta szóba a Bizottság képviselője. Többször is kiemelték a bíróságok és tudomány függetlenségét, a sajtó helyzetét, a pénzügyi visszaéléseket és korrupciót. Lengyelország - negatív párhuzamként - többször is szóba került a vita során.

Orbán Viktor ezeket követően emelkedett szólásra . Azzal kezdte, miszerint tudja, hogy a többség meg fogja szavazni a jelentést, és hogy a Parlament véleményét valószínűleg hozzászólása már nem változtatja meg. Mégis eljött, mert nem egy kormányt hanem az országot, népet ítélik el. A miniszterelnök kiemelte, hogy hazánk 1000 éve tagja a keresztény népek csoportjának, mely munkájával és vérével járult hozzá közös történelmünkhöz. Hangsúlyozta, hogy Magyarország volt az a kis ország, amely fellázadt a szovjetek ellen és véráldozatot hozott a szabadságért, valamint megnyitotta a határt 1989-ben az NDK-s menekültek előtt. Megharcoltunk tehát a szabadságáért és most azok vádolják Magyarországot, akik ezt a szabadságot örökül kapták, akiknek a demokráciáért nem kellett kockázatot vállalni. „Ők ítélik el az antikommunista ellenmállás hőseit” - fogalmazott.

„A magyarok számára a szabadság és demokrácia becsület kérdése” - mondta a miniszterelnök. A jelentés szerinte sérti a magyar nép becsületét, mivel az ország politikáját meghatározó döntéseket a választók hozzák. Ezáltal nem kevesebbet állítanak, minthogy a magyar nép nem megbízható, és azt hiszik jobban tudják náluk, hogy mi kell nekik. Az Európai Parlament jelentésének megfogalmazói nem adnak tiszteletet az embereknek a miniszterelnök szerint, kettős mércét alkalmazva hatalmi visszaélést, hatáskör túllépést követnek el, mely sérti az alapszerződést. Így Orbán Viktor szerint ez nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Puszta számbeli többség alapján bélyegeznek meg egy országot, annak népét, amely súlyos felelősség, főleg ha ennek következtében a végcél az, hogy kirekesszék és kizárják az őket is érintő döntésekből és megfosszák az önérdek képviselésének jogától.

Orbán Viktor szerint vannak és lesznek viták, hisz különbözőképp gondolkodunk a nemzetekről és kultúrákról, családról és homlokegyenest más az elképzelésünk a migrációról. Azonban ha egységet akarunk, ezek a különbségek nem adhatnak okot a megbélyegzésre - mondta Orbán Viktor. „Nem hallgattathatjuk el azt, aki nem ért velünk egyet” – jelentette ki a kormányfő.

Egy olyan országot akarnak kirekeszteni, ahol korábban 56, majd 59 százalékos többség szavazott a Fideszre az elmúlt európai választásokon, ezáltal a Fidesz az EP legsikeresebb pártja. Megérti, hogy emiatt nem boldogak az ellenkező oldal frakcióinak képviselői, ám bosszút állni nem tisztességes és nem is európai tett. A jelentést megfogalmazók tényeket hallgatnak el, hisz a vitát megelőzően nem is volt hivatalos tényfeltárás. A jelentés súlyos ténybeli tévedésektől hemzseg a miniszterelnök szerint, erről hétfőn 108 oldalas memót nyújtott át a Fidesz európai képviselőcsoportja a szavazó képviselőknek.

„Az EU-t a szabályozott keretek tartják össze” - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy kompromisszumokra kész volt a médiatörvényről az igazságszolgáltatásról, sőt az alkotmányról szóló viták során is, és az EU most felrúg évekkel ezelőtti megállapodásokat. „Mi értelme lesz megkötni ezeket a jövőben?”– tette fel a kérdést Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a konstruktív párbeszédre mérnek most csapást, hisz mindenkinek joga van megvédeni a határokat, illetve mi döntjük el, hogy kikkel élünk együtt.

„Kerítést építettünk és megvédtük Magyarországot és Európát” - mondta Orbán Viktor. „A közösség elítéli saját határőreit” – tette hozzá. „Azért akarják elítélni Magyarországot, mert eldöntöttük, hogy nem leszünk bevándorlóország.” A miniszterelnök szerint a migránspárti erők zsarolják Magyarországot és akármilyen is lesz a szerdai szavazás a végkifejlete, „nem engedünk a zsarolásnak és megvédjük Európát önökkel szemben is” - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztette a képviselőket, hogy májusban választások lesznek Európában, ahol az emberek végre maguk dönthetnek Európa jövőjéről és visszahozzák a demokráciát az Európai politikába.