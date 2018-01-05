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„Orbán Merkel nemezise”

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2018. január 5., péntek 21:35, frissítve: péntek 22:43

Veszélybe sodorja a német koalíciós tárgyalásokat Orbán Viktor a The Times szerint.

A brit jobboldali napilap azt írja: Angela Merkel kormányalakítási kísérleteinek új kihívást jelent, hogy a pártjával szövetséges CSU a magyar miniszterelnök segítségével követel keményebb fellépést a bevándorlás ellen. A szerző Merkel nemezisének nevezi Orbánt, az ellentétes menekültpolitikájuk miatt. Az újságíró úgy látja: a magyar kormányfő meghívása a CSU ülésére egyértelmű üzenet Merkel kereszténydemokratáinak és a szociáldemokratáknak, hogy a Keresztényszociális Unió nem köt kompromisszumot migránsügyben a koalíciós tárgyalásokon.

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Angela MerkelThe TimesOrbán Viktor

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