Orbán megerősítette, ahogy megalakul az új kormány, benyújtják a Stop Sorost

REGGELI JÁRAT KEDDEN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES 6.30 - ÚJ TANULÁSI MÓDSZEREKET SÜRGET, ÉS KEMÉNYEN KRITIZÁLTA AZ OKTATÁSÜGYET A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. VENDÉG: PLÉH CSABA, AZ MTA KÖZOKTATÁSI ELNÖKI BIZOTTSÁGÁNAK VEZETÕJE 6.40 - SOKAN TÓTH BERTALANT TARTJÁK A LEGESÉLYESEBBNEK A TISZTÚJÍTÁSRA KÉSZÜLÕ MSZP ELNÖKI POSZTJÁRA, DE AKADHAT KIHÍVÓJA. VENDÉG: TÓTH BERTALAN FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP 8.30 - A PERONON: GÉMESI GYÖRGY, GÖDÖLLÕ POLGÁRMESTERE ORBÁN: AZ ÚJ KORMÁNY MEGALAKULÁSA UTÁN BENYÚJTJÁK A BEVÁNDORLÁS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAGOT. A TÖRVÉNYCSOMAG FELHATALMAZZA A BELÜGYMINISZTÉRIUMOT, HOGY A CIVILEKET ELLENÕRIZZE. TÖBB MINISZTERJELÖLTET HALLGATNAK MA MEG AZ ORSZÁGGYÛLÉS BIZOTTSÁGAI KINEVEZÉSEIK ELÕTT. VISSZAUTASÍTOTTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGY-MINISZTER, HOGY A KORMÁNY „KÖZIGAZGATÁSI MUTYIT” AKARNA LÉTREHOZNI. TRÓCSÁNYI: BE KELL FEJEZNI A KÖZIGAZGATÁSI FELSÕBÍRÓSÁG LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS MUNKÁT. ERÕSEBB ÉS SZÉLESEBB KÖRÛ ALAPTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁST ÍGÉRT BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN ROGÁN ANTAL. ROGÁN BEJELENTETTE, HOGY A CIKLUS ELSÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓJA A DEMOGRÁFIAI FORDULATRÓL SZÓL MAJD. HATÁROZOTT ELKÉPZELÉSEIM VANNAK A HONVÉDSÉG JÖVÕJÉRÕL MONDTA MEGHALLGATÁSÁN BENKÕ TIBOR. KÁSLER MIKLÓS: AZ EMMI FELADATA, HOGY SEGÍTSEN ABBAN, HOGY AZ EMBER ÉLJEN JÓL ÉS SZÉPEN. KÁSLER: MAGYAR HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLÕ, KORSZERÛ OKTATÁSI RENDSZER ÉS ÉRTÉKTEREMTÕ KULTÚRA A CÉL. A KONKRÉT VÁLASZOKAT HIÁNYOLTA KÁSLER MIKLÓS MINISZTERJELÖLTI MEGHALLGATÁSÁN A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. A TERMELÕK SZÁMÁRA KISZÁMÍTHATÓBB PIACI KÖRNYEZETET ALAKÍTANA KI A LEENDÕ AGRÁRMINISZTER, NAGY ISTVÁN. NAGY ISTVÁN: A SERTÉSPESTIS ÚGY JUTOTT EL HEVES MEGYÉBE, HOGY EGY MIGRÁNS ELDOBOTT EGY SZENDVICSET, AMIT MEGEVETT EGY VADDISZNÓ. ORBÁN ELÉGEDETT KOVÁCS ZOLTÁNNAL, MARAD KORMÁNYSZÓVIVÕI POSZTJÁN ATV.HU. KACSÁNAK NEVEZTE SEMJÉN ZSOLT AZ AMERIKAI VÍZUMMENTESSÉG MEGVONÁSÁRÓL SZÓLÓ HÍREKET. NAVRACSICS TIBOR: NINCS RENDSZERSZINTÛ PROBLÉMA A MAGYAR JOGÁLLAMISÁGGAL MAGYAR IDÕK. KÓSA-ÜGY: NYÁR KÖZEPÉIG IS ELTARTHAT, MIRE KIADJÁK MAGYARORSZÁGNAK A CSENGERI ASSZONYT, AKIT CSALÁS MIATT TARTÓZTATTAK LE SVÁJCBAN. LMP: A JOBBIKON KÍVÜLI ELLENZÉK MEGSEMMISÜLT VIDÉKEN. TOROCZKAI LÁSZLÓ: A JOBBIK TISZTÚJÍTÁSA ELÕTT ÁTÍRT ALAPSZABÁLY A LEGDURVÁBB HABONYI IDÕKET IDÉZÕ LEJÁRATÁS ELLENEM. NYOMOZÁS INDULT FÁSY ÁDÁM ELLEN, AMIÉRT ELVETTE A 24.HU ÚJSÁGÍRÓJÁNAK A KAMERÁJÁT, MAJD HASBA RÚGTA, ÉS MEGFENYEGETTE 24.HU. VARSÓBAN TÁRGYALT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK. LENGYEL KORMÁNYFÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ ÚJ KÖLTSÉGVETÉSI CÉLJAIT NEM VALÓSÍTHATJÁK MEG A KOHÉZIÓS ÉS AZ AGRÁRPOLITIKA ROVÁSÁRA. EURÓPAI BIZOTTSÁG: TÖRTÉNT ELÕRELÉPÉS A VARSÓVAL FOLYTATOTT JOGÁLLAMISÁGI VITÁBAN, DE NEM ELEGENDÕ. LEMONDOTT A HORVÁT GAZDASÁGI MINISZTER A PÉNZÜGYI GONDOKKAL KÜZDÕ AGROKOR KÖRÜLI LEGÚJABB BOTRÁNY MIATT. KATALÓNIA ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTA A FÜGGETLENSÉGPÁRTI QUIM TORRÁT A BARCELONAI PARLAMENT. HÁBORÚRA SZÓLÍTOTT FEL AZ AL-KAIDA VEZETÕJE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE MIATT. 52 PALESZTIN TÜNTETÕT LÕTTEK LE IZRAELI KATONÁK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL KIROBBANT ÖSSZECSAPÁSOKBAN. IZRAELI MINISZTERELNÖK: AZ ÖNVÉDELEM VEZÉRELTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN VÉGREHAJTOTT MÛVELETEI SORÁN. CISZJORDÁNIÁBAN IS TÜNTETÉST SZERVEZTEK AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉG JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETÉSE MIATT. TÖBB EURÓPAI TERRORTÁMADÁSRA IS KÉSZÜLHET AZ ISZLÁM ÁLLAM MONDTA A BRIT TITKOSSZOLGÁLAT VEZETÕJE. LEGKEVESEBB 26 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE A HÉTVÉGÉN AZ AFGANISZTÁN ÉSZAKI RÉSZÉT SÚJTÓ ÁRVIZEKBEN ÉS VILLÁMCSAPÁSOKBAN. NYOLC SZÍRIAI MENEKÜLT HOLTTESTÉT MOSTA A TENGER ÉSZAK-CIPRUS PARTJAIRA. HUSZONNÉGY ÓRÁS SEBESSÉGELLENÕRZÕ AKCIÓT TART A RENDÕRSÉG KEDD REGGELIG. LETARTÓZTATTÁK AZT A SZOLNOKI FÉRFIT, AKIT A RENDÕRSÉG KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEMMEL GYANÚSÍT. DEBRECENI NYOMOZÓK ELFOGTAK EGY FIATAL LÁNYT, AKI A GYANÚ SZERINT KÁBÍTÓSZERT ÉRTÉKESÍTETT HÁROM HELYI FÉRFINAK. SÚLYOS SÉRÜLÉST SZENVEDETT EGY MOTOROS, MIUTÁN FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓVAL A 25-ÖS ÚTON, ARLÓ KÖZELÉBEN. EMELI BRUTTÓ 7 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 8 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 388 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 397 FORINTRA EMELKEDIK.