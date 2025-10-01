Keresés

Külföld

Orbán megálljt parancsolt Brüsszelnek: jogi trükközéssel nem megy – Nincs Ukrajna tagság Magyarország megkerülésével

2025. október 01., szerda 16:12 | Hír TV

A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.

  • Orbán megálljt parancsolt Brüsszelnek: jogi trükközéssel nem megy – Nincs Ukrajna tagság Magyarország megkerülésével

"Minden fejezet megnyitásához és lezárásához is kellett minden tagállam, ezen nem lehet változtatni." Ez az ultimátumot tartalmazó mondat volt az, amivel Orbán Viktor miniszterelnök Koppenhágában, a nem hivatalos EU-csúcs előtt egyértelművé tette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügyében. Bármilyen jogi trükközés, amiről nyilatkozatok szólnak, a magyar kormányfő szerint kudarcra van ítélve.

A magyar álláspont szerint az ukrán tagság veszélyezteti az egész kontinenst. Ennek oka kettős: egyrészt az unió belesodródna az orosz-ukrán háborúba, másrészt az uniós pénzek jelentős része Ukrajnának menne. Orbán Viktor egyenesen kijelentette: Ukrajna nem szuverén ország, mert ha az Unió holnap reggel úgy döntene, hogy nem ad több pénzt, „Ukrajna megszűnne, mint állam.” A hadsereget, a közigazgatást és a nyugdíjakat is Brüsszel finanszírozza – ez pedig súlyos pénzügyi tény.

Ketrecharc minden irányból. A miniszterelnök szavai szerint a találkozón három komoly téma áll a fókuszban, amire határozott nemet kell mondania, mert ellentétesek Magyarország érdekeivel:

  • Politikai döntés a háború elismeréséről: Az EU ismerje el az orosz-ukrán háborút saját háborújaként.
  • Még több pénz: Az EU további pénzeket adjon Ukrajnának.
  • Gyorsított tagság: Fel kell gyorsítani Ukrajna tagsági folyamatát.

Ráadásul a magyar álláspontot egy népszavazás is alátámasztja: a magyar nép már korábban úgy döntött, hogy nem támogatja Ukrajna tagságát, ami egy demokratikus országban fontos kérdés. A miniszterelnök szavai azt sugallják, hogy a végsőkig kitart a magyar érdekek mellett, még akkor is, ha "minden irányból támadnak", és a feszült helyzet miatt egy hibából is világháború lehet. Magyarország ezért támogat minden katonai együttműködést, de fenntartja magának a jogot: "ha valami berepül Magyarországra és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs."

Forrás: MTI

Fotó: Orbán Viktor

Miniszterelmök-helyettes a céltáblán: Semjén Zsolt szerint a pedofília vád mögött a kielégítetlen bosszú áll + videó

 Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

