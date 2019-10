Orbán: Magyarország és Szlovénia is pontosan tudja, mit jelent az ellenőrizetlen határátlépés

Magyarország és Szlovénia sorsközösségben van, mindkét ország pontosan tudja mi az, hogy migráció és ellenőrizetlen határátlépés - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, miután tárgyalt Marjan Sarec szlovén kormányfővel Budapesten. Orbán Viktor közölte: Magyarország és Szlovénia közösen fog szállítani gyógyászati segédeszközöket Afrikába „annak a logikának a mentén, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni”. Nagyon jók a magyar-szlovén kapcsolatok, különösen a gazdaság és a turizmus területén, továbbá az Európai Unióban is több kérdésben együttműködik a két ország - mondta Marjan Sarec szlovén miniszterelnök. Székesfehérvári központtal állhat fel az a többnemzeti hadosztály-parancsnokság, amelyről a közelmúltban tájékoztatták a NATO főtitkárt - közölte Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Idén egyszeri kiegészítő juttatást, a jövő évtől pedig havi fix összegű díjemelést kapnak az alap- és szakellátást nyújtó fogorvosok - jelentette be az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós. Felemás eredmény született az önkormányzati választáson - mondta A Nyolcas című műsorunkban Lánczi Tamás, aki rámutatott, hogy a Fidesz szavazótábora egy olyan közösség, amelyik mindig jobb eredményt vár. A politológus szerint ebből ered az a - pusztán a főváros elvesztése miatt érzett - csalódottság, amely a kormánypártok egyébként kiemelkedő eredményét övezi a legutóbbi megmérettetés kapcsán. Rávetette magát a kasszára a DK és az MSZP - írja a Magyar Nemzet. Pesterzsébeten az MSZP és a DK képviselői többsége első intézkedésként húsz százalékos fizetésemelést szavazott meg magának. Botka László szegedi polgármester kilépett az MSZP-ből. Újra Szabó Istvánt (Fidesz-KDNP) választotta elnökévé a Pest Megyei Közgyűlés a testület alakuló ülésén. Egyhangú szavazással Juhász Attila Simont (Fidesz-KDNP) választotta elnökévé Egerben tartott alakuló ülésén a Heves Megyei Közgyűlés. Már az igénylő személyi azonosítóját és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén - jelentette a Belügyminisztérium. Az alacsony kamatok miatt évek óta jelentős bővülés látható a személyi kölcsönök piacán - mondta Trencsán Erika, a money.hu pénzügyi szakértője. Kovács Norbert lesz a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok új vezérigazgatója. A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért - hosszú távon - több árvízre kell számítani Magyarországon - mondta Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái, a szóbelik november 7-től kezdődnek - közölte az Oktatási Hivatal. 2021-ben követséget nyit Magyarország Phnompenben, Kambodzsa Budapesten - jelentette be Áder János köztársasági elnök Phnompenben. Az Európai Unió 27 tagállama elfogadta az Egyesült Királyság kérését, hogy rugalmasan halasszák el az ország kiválását az Európai Unióból 2020. január 31-ig - jelentette be Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Az eredmények csaknem teljes összesítése alapján a Liga vezette jobboldal jelöltje nyerte az olaszországi Umbriában tartott tartományi választást több mint 57 százalékos eredménnyel. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak párt második helyen végzett a Türingiában tartott tartományi választáson - az AfD legyőzte Angela Merkel pártját, a CDU-t. A brit vádhatóság szerint globális embercsempész hálózat tagja annak a kamionnak a sofőrje, amelynek pótkocsijában a múlt héten 39 embert találtak holtan Délkelet-Angliában. A London mellett, egy kamionban holtan talált 39 ember közül néggyel kapcsolatos dokumentumokat adott át az Egyesült Királyság Hanoinak ellenőrzésre. A török rendőrség terrorelhárító részlege őrizetbe vett Ankarában húsz embert feltételezett dzsihadista kapcsolataik miatt - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség. A kormány távozását követelő libanoni tüntetők megerősítették a Bejrútba vezető legfőbb útvonalat elzáró úttorlaszt - számolt be az AFP francia hírügynökség. Már több mint 350 ezer ember kényszerült idén otthona elhagyására Afganisztánban az országban dúló harcok miatt - derül ki az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának jelentéséből. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vezetője, al-Bagdadi elleni rajtaütés Donald Trump amerikai elnök határozottságának bizonyítéka - jelentette ki Mike Pence amerikai alelnök a CBS televízióban. Sebastián Pinera chilei elnök feloldotta a fővárosban bevezetett rendkívüli állapotot, miután sikerült rendezni a helyzetet a dél-amerikai országban, ahol zavargások és tiltakozó akciók voltak a társadalmi egyenlőtlenségekkel szemben. Elismerte a elnökválasztáson elszenvedett vereségét Mauricio Macri hivatalban lévő argentin elnök, és gratulált a mérsékelt baloldali ellenzék jelöltjének, Alberto Fernándeznek a győzelméhez. Két medvetámadás történt Romániában: egy embert Bákó megyében ölt meg egy állat, Beszterce megyében pedig szintén egy medve sebesített meg egy férfit – közölte a Mediafax hírügynökség. Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző. Életének 77. évében elhunyt Foltin Jolán Kossuth-díjas koreográfus-rendező, táncpedagógus. Árokba csapódott egy kisbusz, heten megsérültek, Nyíregyházánál. Halálos baleset történt az M5-ös autópályán - hét ember halt meg, amikor egy kamion összeütközött két személyautóval. Barátnőjét baltával megsebesítő férfit ítéltek tíz év börtönre Tatabányán. Csempészcigarettát foglalt le Tiszaadony közelében a NAV. Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát. Segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat a Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség egy szülőpár ellen, akiknek egyéves gyereke tavaly ősszel meghalt. Győzelemmel mutatkozott be a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon a párosversenyben címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős. Szőnyi Ferenc a második helyen végzett a mexikói húszszoros Ironman triatlon-versenyen, és a világon elsőként teljesítette másodszor is a 76 kilométer úszásból, 3600 kilométer kerékpározásból és 844 kilométer futásból álló távot. Hatvan ország 630 versenyzője, köztük 27 magyar vesz részt a ma kezdődött U23-as birkózó-világbajnokságon, melynek a budapesti Ludovika Aréna ad otthont. Dobogós helyezésekkel debütált az észak-amerikai gyorsaságimotoros-bajnokság Daytonában rendezett futamain Győrfi Alen. Az összes jegy elkelt, telt ház előtt lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott Uruguay ellen november 15-én, az új Puskás Ferenc Aréna avatómérkőzésén, melyen elbúcsúzik a válogatottól Gera Zoltán.