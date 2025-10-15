Keresés

Külföld

Orbán figyelmeztet: észbe kell kapnia az EU-nak, vagy kiszorul a nézőtérre + videó

2025. október 15., szerda 12:10 | HírTV
üzenet Orbán Viktor Európai Unió Donald Trump

A gázai békeszerződés nyomán az orosz-ukrán háború rendezésének szükségességére irányította a figyelmet Orbán Viktor.

  • Orbán figyelmeztet: észbe kell kapnia az EU-nak, vagy kiszorul a nézőtérre + videó

Legújabb Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök az Európai Uniót arra figyelmeztette, hogy ha nem tárgyal Oroszországgal, az ukrajnai háború rendezési folyamatából is kiszorul. Eközben szakértők arra mutattak rá, hogy az amerikai kormányzat már rá is fordult a 3 és fél éve dúló orosz-ukrán háború megoldására.

Tárgyalni kell az oroszokkal

Harmadik napja igyekszik megfejteni a világ, hogyan sikerült Trump elnöknek az, ami évtizedeken át lehetetlennek tűnt: békét teremteni a Közel-Keleten

- kezdte Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

Majd az Unió vezetésének címezve szavait így folytatta: míg Brüsszelben két éve szövegezik szakmányban a hangzatos nyilatkozatokat, addig a Közel-Keleten az amerikaiak és szövetségeseik szépen, lassan, állhatatos diplomáciai munkával békét csináltak. Mi pedig tapsolhattunk. Ha nem kapnak észbe Brüsszelben, ez a sors vár majd ránk Ukrajnában is. A tárgyalóasztaltól kiszorulunk a nézőtérre. Vagy csinálhatunk úgy, mint az amerikaiak. De ahhoz tárgyalni kell az oroszokkal is.

Fotó: 2025. október 13. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4), mellette Donald Trump amerikai elnök (b3) a gázai tűzszüneti megállapodás aláírásán az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

 

Az európai drónfal ügye is napirendre kerül Brüsszelben + videó

 Brüsszelben tanácskoznak a NATO-védelmi miniszterek, hogy áttekintsék a nyári hágai csúcson meghatározott védelmi kiadási célokat. Emellett egyeztetnek a közelmúlt drón-incidenseire adandó stratégiáról is. Tudósítónk, Bugnyár Zoltán a brüsszeli NATO-központból jelentkezett.

Háború Ukrajnában

