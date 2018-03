Orbán: Esély sincs rá, ameddig én vagyok a miniszterelnök!

Súlyos és nehéz kérdésekkel foglalkoztak csütörtökön a miniszterelnökök a brüsszeli uniós csúcson Orbán Viktor legújabb videója szerint, amelyet a kormányfő a Facebookra tett ki. Mint mondta, a tanácskozás elején a „számunkra legfontosabb kérdés napirendre került: migráció, bevándorlás. Világossá tettem, hogy nem tudunk elfogadni semmilyen javaslatot a kötelező kvótára nézve. Magyarország ezt elutasítja, és ameddig én vagyok a miniszterelnök, esély sincs erre vonatkozó megállapodásra. Elnapoltuk az ügyet, ma időt nyertünk. A döntő ütközet júniusban következik be. Akkor kell majd legénynek állni a gáton”.

Orbán Viktor – új szokásához híven – ezúttal is maga tudósított Brüsszelből. A miniszterelnök csütörtökön két videót is közzétett a Facebookon az unió vezetőinek csúcstalálkozója előtt. Mindkét kisfilmben azt hangoztatta, hogy magyar szempontból a legfontosabb kérdés ezúttal is a bevándorlás. Bővebben>>>