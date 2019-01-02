Orbán és Netanjahu tárgyaltak Brazíliában

2019. JANUÁR 2., SZERDA
ÁDER JÁNOS: CSAK RAJTUNK MÚLIK, HOGY MIRE MONDUNK NEMET ÉS MIRE MONDUNK IGENT MONDTA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ÚJÉVI KÖSZÖNTÕJÉBEN A KÖZSZOLGÁLATI TELEVÍZIÓBAN.
ORBÁN VIKTOR: BOLDOG ÚJ ÉVET, MAGYARORSZÁG - ÍRTA A MINISZTERELNÖK FACEBOOK-FOTÓJÁHOZ BRAZÍLIÁBAN.
AZ ORSZÁG ELSÕ BABÁJA, VANDA, ÉJFÉL UTÁN NYOLC PERCCEL SZÜLETETT MISKOLCON, A FÕVÁROSBAN PEDIG 2 ÓRA 55 PERCKOR VILMA VOLT AZ ELSÕ ÚJSZÜLÖTT A HONVÉD KÓRHÁZBAN.
NAPIRENDRE KERÜLHET A GAZDASÁGOK MÛKÖDÉSI FORMÁINAK ÉS ADÓZÁSI RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA MAGYAR IDÕK.
EMMI: EMELKEDIK A GYED ÉS A DIPLOMÁS GYED ÖSSZEGE, VALAMINT MEGJELENIK A GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA, A GYOD IS.
JANUÁR 1-TÕL 18 SZÁZALÉKRÓL 5 SZÁZALÉKRA CSÖKKEN AZ ESL ÉS AZ UHT TEJEK FORGALMI ADÓJA - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM.
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: JANUÁR 1-TÕL ÁLTALÁNOSAN 20 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKADÓ.
AZ EGÉSZSÉGI KOCKÁZATOT JELENTÕ ÉTELEKRE ÉS ITALOKRA VONATKOZIK, AZONBAN ÚJÉVTÕL AZ ADÓKÖTELES ITALOK KÖRÉBE TARTOZIK A GYÜMÖLCSPÁRLAT, A PÁLINKA ÉS A GYÓGYNÖVÉNYES ITAL IS.
VARGA MIHÁLY: A MINIMÁLBÉR JÖVÕRE HAVI BRUTTÓ 149 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUM PEDIG 195 EZER FORINT LESZ.
MINTEGY 100 KÖBMÉTER HULLADÉKOT TAKARÍTOTTAK ÖSSZE A BUDAPESTI SZILVESZTERI RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEIN AZ FKF DOLGOZÓI.
BEIKTATTÁK HIVATALÁBA JAIR BOLSONARO BRAZIL ELNÖKÖT, KEDDEN.
AZ ÚJ BRAZIL ELNÖK ÜNNEPÉLYESEN MEGFOGADTA, HOGY TISZTELETBEN TARTJA A DEMOKRÁCIÁT ÉS, HOGY NEHÉZ REFORMOK ÁRÁN, DE RENDBE HOZZA A GAZDASÁGOT.
DONALD TRUMP GRATULÁLT JAIR BOLSONARO BRAZIL ÁLLAMFÕNEK A KEDDI BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉN ELMONDOTT BESZÉDÉHEZ.
A POLITIKA NEM A KORMÁNYRÚDNÁL ÁLLÓK KIVÁLTSÁGA - MONDTA FERENC PÁPA KEDDEN, IDEI ELSÕ ÚRANGYALA ÁLDÁSÁBAN.
AZ UTÓBBI ÉVTIZED LEGROSSZABB TELJESÍTMÉNYÉVEL ZÁRTA AZ ÉVET A LONDONI TÕZSDE MTI.
TAJVAN FÜGGETLENSÉGE KATASZTRÓFÁHOZ VEZETNE - MONDTA HSZI CSIN-PING KÍNAI ELNÖK SZERDÁN.
ÍGÉRTE, ERÕFESZÍTÉSEKET TESZNEK AZ 1949 ÓTA ÖNÁLLÓAN KORMÁNYZOTT SZIGET BÉKÉS "ÚJRAEGYESÍTÉSÉRE", KÍNA AZ ERÕ ALKALMAZÁSÁRÓL SEM MOND LE.
HÁROMNAPOS ÜNNEPSÉG KERETÉBEN MÁJUS 4-ÉN KORONÁZZÁK MEG THAIFÖLD ÚJ KIRÁLYÁT, MAHA VADZSIRALONGKORNT - JELENTETTE BE A KIRÁLYI PALOTA.
MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS TÖRETLEN FOLYTATÁSÁT ÍGÉRTE BENJÁMIN NETANJAHU IZRAELI KORMÁNYFÕNEK.
ÚJ OFFENZÍVÁT INDÍTOTTAK AZ AFGÁN KÜLÖNLEGES ERÕK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN ÉS MEGÖLTEK 27 FEGYVEREST.
GYALOGOSOK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓS SZILVESZTER ÉJJEL A NÉMETORSZÁGI BOTTROPBAN, A TÁMADÁSBAN LEGKEVESEBB 4-EN MEGSÉRÜLTEK.
HÁROM EMBERT MEGSEBESÍTETT EGY KÉSES TÁMADÓ HÉTFÕN KÉSÕ ESTE A MANCHESTERI PÁLYAUDVARON, A TETTEST ELFOGTÁK.
AZ ANGOL RENDÕRSÉG HIVATALOSAN IS "TERRORIZMUSHOZ KÖTÕDÕ" CSELEKMÉNYKÉNT KEZELI A MANCHESTERI KÉSELÉST.
KILENCRE EMELKEDETT AZ OROSZORSZÁGI HÁZOMLÁS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 37 EMBERT ELTÛNTKÉNT TARTANAK SZÁMON KÖZÖLTE A CSELJABINSZKI TERÜLETI SZÓVIVÕ.
ÉLVE TALÁLTAK RÁ 35 ÓRÁS KUTATÁS UTÁN EGY 11 HÓNAPOS KISGYERMEKRE AZ OROSZORSZÁGI HÁZOMLÁS ROMJAI ALATT.
HALÁLOS ÁLDOZATOKKAL JÁRÓ ÁRVIZEK PUSZTÍTANAK INDONÉZIÁBAN ÉS A FÜLÖP-SZIGETEKEN.
KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ KIJELENTETTE, ELKÖTELEZETT A TELJES ATOMMENTESÍTÉS MELLETT.
AZONBAN KÉNYTELEN LESZ "ÚJ UTAT" KERESNI, HA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TOVÁBBRA IS EGYOLDALÚ LÉPÉSEK MEGTÉTELÉT KÖVETELI ÉSZAK-KOREÁTÓL.
JANUÁR ELSEJÉTÕL HAT HÓNAPIG ROMÁNIA TÖLTI BE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT.
MOSZKVA NAGYON SOK TÉMÁRÓL KÉSZ TÁRGYALNI WASHINGTONNAL ÍRTA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DONALD TRUMPNAK KÜLDÖTT ÚJÉVI ÜDVÖZLÕLEVELÉBEN.
DONALD TRUMP MEGERÕSÍTETTE, HOGY LASSÍTJA A SZÍRIAI CSAPATKIVONÁST - MTI.
ELIZABETH WARREN SZENÁTOR AZ ELSÕ HIVATALOS AMERIKAI ELNÖKJELÖLT-ASPIRÁNS MTI.
KÖZEL 200 EZER BRIT KÉRVÉNYEZETT ÍR ÚTLEVELET, A BREXIT-NÉPSZAVAZÁS ÓTA MEGDUPLÁZÓDOTT AZ ÉVENTE BEADOTT KÉRELMEK MENNYISÉGE PRIVÁTBANKÁR.
HOLTTESTET TALÁLTAK SZERDA HAJNALBAN BUDAPESTEN, AZ M3-AS AUTÓPÁLYA FÕVÁROSBÓL KIFELÉ VEZETÕ OLDALÁN POLICE.HU.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: TÛZ VOLT EGY TÍZEMELETES TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÁSÁBAN KAZINCBARCIKÁN, EGY EMBER MEGHALT.
EGY AFGÁN MENEKÜLT BÁNTALMAZOTT EGY PÁRT BUDAPESTEN, A KELETI PÁLYAUDVARNÁL SZILVESZTER ÉJJEL POLICE.HU.
OMSZ: TÉLIESRE FORDUL AZ IDÕJÁRÁS AZ ÚJ ÉV ELSÕ HETÉBEN, LEHÛLÉSRE, HELYENKÉNT MÍNUSZ 10 CELSIUS-FOKRA IS LEHET SZÁMÍTANI, EMELLETT HAVAZÁS IS VÁRHATÓ.