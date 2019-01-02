2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Orbán és Netanjahu tárgyaltak Brazíliában

Hír TV

2019. január 2., szerda 07:39

Orbán Viktor a V4-Izrael csúcsról és a biztonságpolitikai együttműködésről is tárgyalt Benjamin Netanjahuval.

A 2019 elején Jeruzsálemben tartandó V4-Izrael csúcstalálkozóról is tárgyalt Orbán Viktor magyar és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Brazíliavárosban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár kedd este.

A két miniszterelnök áttekintette a magyar-izraeli kapcsolatok aktuális kérdéseit. A két kormányfő egyetértett abban, hogy a következő időszakban szorosabbra fűzik a magyar-izraeli biztonságpolitikai és védelmi együttműködést - közölte a miniszterelnök sajtófőnöke.

 

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