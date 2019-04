Orbán Balázs: Európát nem szabad birodalommá szervezni

Riz Gábor országgyűlési képviselő szerint Európa jövője a tét a májusi európai parlamenti választáson. A Fideszes politikus Ózdon, a helyi Fidelitassal közösen népszerűsítette a kormány bevándorlásellenes akciótervét. Brüsszelnek meg kell szüntetnie az Európa területére érkező illegális bevándorlóknak szóló migránskártyaprogramot - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hatalmas üzlet a migráció Görögországban - derítette ki az Informátor. A Hír TV oknyomozó műsora bemutatta, hogy több gazdasági szektor is profitál a bevándorlásból. Rogán Antal miniszter szerint a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország legyen Közép-Európa vezető turisztikai térsége, és ehhez minden hazai és európai uniós forrást megad. Tarlós Istvánnak van a legnagyobb esélye a győzelemre fél évvel az őszi főpolgármester-választás előtt - derül ki a Nézőpont Intézet által a Magyar Nemzetnek készített közvélemény-kutatásból. Szabad és zöld, élő és élhető Budapestet ígért kampányindító rendezvényén Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös főpolgármester-jelöltje. A Jobbik fokozott anyagi és erkölcsi megbecsülést, valamint megerősített törvényi védelmet követel a szociális szféra hétköznapi hősei számára - közölte a párt alelnöke, Ander Balázs. Keresztes László Lóránt az LMP társelnöke közleménye szerint a Budapest-Belgrád-vasútvonal korszerűsítése helyett a hazai közlekedés nagyszabású fejlesztésére van szükség inkább. A Demokratikus Koalíció törvénymódosításban kezdeményezi a pedagógus előmeneteli rendszer változtatását, hogy a gyermeket vállaló tanárok is nagyobb eséllyel juthassanak fizetésemeléshez - közölte Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Bajnai Gordon annak ellenére nagy tisztelője Soros Györgynek, hogy a milliárdos megtámadta az OTP részvényeit minisztersége idején - erről a korábbi miniszterelnök egy róla megjelent könyv bemutatóján beszélt - írja a Magyar Nemzet. Jobboldali propagandának tartja Ujhelyi István szocialista politikus, hogy az „elvtárs” megszólítást a milliók halálát okozó kommunizmussal azonosítják- írja a Magyar Nemzet. A kormány folyamatosan figyeli majd a falusi csok eredményeit és hatásait, és ezek alapján 2022 után is folytathatja a programot - jelentette Gyopáros Alpár kormánybiztos a Magyar Nemzetnek. Februárban az import euróban számított értéke 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - közölte Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője az M1-en. Ötös lottó: Két Joker telitalálat van. Nyerőszámok: 6; 27; 31; 47; 84. Európát nem szabad birodalommá szervezni - jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy kolozsvári diákkonferencián. Több mint 120 hamis vízumot állított ki a svéd bevándorlási hivatal egyik munkatársa a migránsoknak, hogy az országban maradhassanak. Stockholm a történtek ellenére sem változtat menekültpolitikáján. Kétszer is szándékosan belehajtott valaki a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába; a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sérült meg - közölte az ukrán nagykövetség. Párizsban két békés felvonuláson, a délnyugat-franciaországi Toulouse-ban viszont összetűzéseket provokálva vonultak ismét utcára a kormány- és elitellenes sárgamellényes tüntetők. Agyonlőtte az orosz biztonsági szolgálat az Iszlám Állam két feltételezett tagját. A terrorgyanús személyekkel a nyugat-szibériai Tyumen városában végeztek. Letartóztatott külföldi dzsihadisták sorsáról egyeztetett Washingtonban a német védelmi miniszter és amerikai kollégája. Ursula von der Leyen közölte, abban állapodtak meg, hogy minden egyes esetet külön bírálnak el. Izraeli harci gépek megtámadtak egy katonai támaszpontot a szíriai Maszjaf település mellett, Hama tartományban. A szíriai légvédelem lelőtte a támadó rakéták egy részét, de több épület romba dőlt, és hat katona megsebesült. A washingtoni Georgetown Egyetem diákjai megszavazták egy olyan pénzügyi alap létrehozását, amelyből azoknak a rabszolgáknak a leszármazottait kárpótolnák, akiket az intézmény 1838-ban adott el. Egy újabb, több száz fős migránscsoport hatolt be Guatemalából Mexikóba, a csoport tagjai egy határkaput áttörve, egy hídon keresztül léptek be, és csatlakoztak egy nagyobb létszámú, szintén az Egyesült Államokba tartó csoporthoz. A venezuelai válságról szóló tárgyalási körútra indult Latin-Amerikába Mike Pompeo, az Egyesült Államok külügyminisztere. Első állomásán, Chilében már tárgyalt, utána Paraguay, Peru és Kolumbia következik. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető bejelentette, hogy kész harmadszor is találkozni Donald Trump amerikai elnökkel, ha az Egyesült Államok kölcsönösen elfogadható feltételekkel áll elő egy megállapodás megkötéséhez. Motoros rendőrök ellenőrzik a járművezetőket Pest megyében. A szabálytalankodó járművezetőket kiemelik a forgalomból. Tízkilónyi marihuána eladása közben rajtaütöttek a rendőrök egy csörögi férfin Kőbányán. A drogot, hét és félmillió forintot, valamint a férfi autóit lefoglalták. Egy olasz és két magyar drogdílert fogtak el szerdán Budapesten, tizennyolc kiló marihuánát találtak náluk - közölte a police.hu. Kettős vereséggel búcsúzott a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A harmadik helyezett RB Leipzig a magyar válogatott Gulácsi Péterrel a kapuban 2:0-ra győzött a vendég Wolfsburg ellen a német labdarúgó-bajnokság 29. fordulóján. A magyar csapat a 14. helyen végzett a szinkronkorcsolya-világbajnokságon, Helsinkiben. A magyar női jégkorong-válogatott kiharcolta a világelitbe jutást; az első kettő között zárja a budapesti divízió I/A világbajnokságot. Nagy Péter a kilencedik helyen végzett összetettben az ólomsúlyúak kategóriájában a súlyemelők georgiai Európa-bajnokságán. A Dunaújváros bejutott a döntőbe a női vízilabda ob I-ben, miután az elődöntő, harmadik összecsapásán legyőzte a BVSC-t a Komjádi uszodában. Péter Sára hetedik lett ugrásban a tornászok szczecini Európa-bajnokságán. Szilvássy Erik bronzérmet nyert a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon. A második helyen végzett a magyar bajnok UVSE a női LEN Kupa oroszországi négycsapatos fináléjában. A Vasas Akadémia nyolcpontos vereséget szenvedett a vendég BEAC Újbudától a női kosárlabda NB I rájátszásának alsóházi találkozóján. Labdarúgó NB I: Paks - Puskás Akadémia 0:0; Kisvárda - Diósgyőr 1:1; Mezőkövesd - Ferencváros 1:2; Haladás - MTK 1:0; Honvéd-Debrecen 1:1.