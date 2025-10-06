Keresés

Külföld

Orbán Balázs: Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta

2025. október 06., hétfő 16:38 | Origo
Orbán Balázs Európai Bizottság Von der Leyen Thierry Breton

Thierry Breton volt uniós biztos szerint az Európai Bizottság vezetése súlyosan meggyengült, és ennek oka maga a vezetés hiánya. Orbán Balázs szerint a diagnózis pontos: az EU hiteltelenné vált Von der Leyen irányítása alatt.

  • Orbán Balázs: Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Orbán Balázs a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Thierry Breton, az Európa Bizottság volt alelnöke is a gyenge vezetést tartja a Bizottságban fellelhető problémák fő forrásának.  Súlyosan meggyengült az Európai Bizottság. Ez nem balszerencse, […] a probléma a vezetésben rejlik, pontosabban annak hiányában” – nyilatkozta Breton a jobboldalisággal korántsem vádolható brüsszeli Politico-nak.

A politikai igazgató hozzátette, az Ursula von der Leyen vezette Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta, a gazdasági versenyképességet feláldozta a szankciók oltárán, a migrációt nem megállította, hanem ösztönözte, a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszereknek rendelte alá.

Orbán Balázs felhívta a figyelmet: október 9-én újabb bizalmatlansági szavazás következik az Európai Parlamentben. Mint fogalmazott, a magyar álláspont világos – Európa csak akkor erősödhet meg, ha megszabadul egy gyenge, hitelét vesztett vezetőtől.

Fotó: Shutterstock

Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.

Háború Ukrajnában

