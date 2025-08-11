Orbán Balázs: az egyeztetés az egyedüli esélyünk a béke elérése érdekében + videó

Az intézkedést a közbiztonsági veszélyhelyzet kihirdetésével és az óvadéki szabályok szigorításával indokolta, kijelentve, hogy Washington D.C. a bűnözés drámai növekedésével küzd, amit hivatalos statisztikákra hivatkozva „a felszabadítás napjaként” jellemzett.
Meghalt Miguel Uribe kolumbiai szenátor, akit június 7-én egy bogotái kampányrendezvényen ért fegyveres támadás. A 39 éves politikust fejbe lőtték, és bár több műtéttel próbálták megmenteni, családja hétfőn bejelentette halálát. A rendőrség egy 15 éves fiút tartóztatott le a helyszínen.
Szokatlan incidens zavarta meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését: medúzák tömege akadályozta a hűtőrendszer vízszivattyúit, ami miatt hétfőn négy blokkot is le kellett állítani. Az EDF áramszolgáltató szerint a létesítmény, a személyzet és a környezet biztonságban van, de a történtek komoly figyelmet irányítanak az atomerőművek környezeti kihívásaira.