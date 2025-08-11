Keresés

Külföld

Orbán Balázs: az egyeztetés az egyedüli esélyünk a béke elérése érdekében + videó

2025. augusztus 11., hétfő 19:20 | Hír TV

Imádkozni is helyén való, hogy az orosz amerikai tárgyalások sikeresek legyenek - mondta a miniszterelnök politikai igazgatója.

  • Orbán Balázs: az egyeztetés az egyedüli esélyünk a béke elérése érdekében + videó

Csősz Boglárka kitálalt volt férjéről, mindent elmondott

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Megvolt a nagy igen! Íme az első fotók Curtis és Judie esküvőjéről

Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Összeházasodtak! Mutatjuk a képeket Curtis és Judie esküvőjéről

Több változás a Ferencvárosnál a Bl-ben, két magyar játékos örülhet

Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó

Európa-bajnok támadóval erősített az Atlético Madrid – hivatalos

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek

Háború Ukrajnában

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

Medúzák okoztak leállást Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművében

 Szokatlan incidens zavarta meg a franciaországi Gravelines atomerőmű működését: medúzák tömege akadályozta a hűtőrendszer vízszivattyúit, ami miatt hétfőn négy blokkot is le kellett állítani. Az EDF áramszolgáltató szerint a létesítmény, a személyzet és a környezet biztonságban van, de a történtek komoly figyelmet irányítanak az atomerőművek környezeti kihívásaira.
