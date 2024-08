Orbán Balázs: Az amerikaiak Ukrajna-politikája tarthatatlan + videó

A 2024 után: A transzatlanti kapcsolatok új napirendje (Beyond 2024: A New Agenda for Transatlantic Relations) című beszélgetésen Orbán Balázs az ukrajnai háborúval kapcsolatban többek között kifejtette: Magyarország realista álláspontot képvisel, amelynek része, hogy ki kell mondani, ez nem a mi háborúnk.

