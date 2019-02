Orbán, a keresztény nemzetek bajnoka

Február 12-én az Il Giornale konzervatív lap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter budapesti látogatásáról ír. A lap szerint Pompeo a közép-európai függőség kérdését szeretné fölvetni az orosz gáz és a kínai Huawei távközlési vállalat jelenléte kapcsán, különösen Magyarországon. Ezért célja lehet a látogatásnak a Huawei-technológia miatti kockázatokkal kapcsolatos ismeretek megosztása is. Washington számára komoly kihívást jelent, ha ezek az országok továbbra is üzleti tevékenységet folytatnak a kínai TCL elektronikai vállalatóriással. A lap felidézi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bevándorláspolitikája közel áll a Trump amerikai elnök által is képviselt kemény állásponthoz, ugyanakkor utal az ellenzék, a szakszervezetek vagy a média kapcsán korábban felmerült bíráló hangokra is. A cikkben az is áll: Pompeo és környezete nem tartja helyesnek, hogy az amerikai tisztségviselők egy évtizeden keresztül engedték Moszkvának és Pekingnek, hogy agresszív módon kiaknázzák ezt a térséget. „Hosszú ideig kerültük őket, és ez arra kényszerítette őket, hogy kitöltsék ezt az űrt azokkal, akik nem osztják a mi értékrendünket” – idézi a Giornale Pompeót a magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel tartott közös sajtótájékoztatóról. Pompeo bírálta az Egyesült Államok korábbi diplomáciai hozzáállását, szerinte Amerika „túlságosan is gyakran hiányzott a régióból, és ez elfogadhatatlan”.

Ugyancsak az Il Giornale olasz lap február 11-én cikket közölt a magyar miniszterelnök évértékelő beszédéről „Orbán rendkívüli tervet jelentett be a születésszámokra vonatkozóan” címmel. A cikk szerint Orbán Viktor bemutatta ezzel kapcsolatos stratégiáját, amely jelentős adómérsékléseket és családalapítási támogatásokat jelenthet majd a fiataloknak kedvezve. Idézik az Eurostat adatát is, amely alapján Magyarországon a termékenységi arányszám 1,45, míg az EU-átlag 1,58. Az EU-ban a legnagyobb termékenységi mutatószámú ország Franciaország (1,96 gyermek nőnként), míg világszinten a rekord Nigeré (7,24).

A Vorarlberg Online „Magyarország és Ausztria egyetértenek a külpolitikában” címmel arról ír, hogy osztrák parlamenti képviselők budapesti látogatáson vettek részt magyar kollégáiknál. Idézik a fideszes Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, aki szerint a két ország a legfontosabb külpolitikai kérdésekben ugyanazon az oldalon áll. Reinhold Lopatka, az Osztrák Néppárt (ÖVP) részéről pedig elmondta – idézi fel a beszámoló –, hogy Ausztriának az unió soros elnökeként sikerült változtatnia az EU migrációs koncepcióján.

„Orbán Viktor, a »keresztény nemzetek« bajnoka” címmel számol be a La Croix francia közérdekű katolikus napi újság a magyar kormányfő évértékelőjéről. A cikk tényszerűen sorra veszi a beszéd legfontosabbnak ítélt részeit, és az írás eleje a beszéd azon felütését taglalja, amelyben Orbán Viktor a létezésen alapuló fenyegetéssel szemben az ezeréves magyar hagyományok és keresztény kultúra védelmezőjének szerepét veszi fel. A lap sokszor idézi Orbánt, aki szerint ők harminc éve még azt gondolták, hogy a történelem szemétdombjára küldhették azt a kommunista észjárást, amely a nemzetek végét és a nemzetekfelettiséget hirdette. „Megint nemzetek nélküli világot hirdetnek, nyílt társadalmakat akarnak, és nemzetek feletti világkormányt eszkábálnak. És újra itt vannak azok, akik eltörölnék a hagyományainkat, és idegen kultúrával árasztanák el országainkat.”

(Forrás: Tűzfalcsoport)