2017. október 29.,
vasárnap, Nárcisz napja

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Órákig tartott, míg kimentették a kutyát a víznyelőből

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2017. október 29., vasárnap 16:13, frissítve: vasárnap 16:25

Több tucat tűzoltó órákon keresztül tartó munkája után mentettek ki egy szettert egy víznyelőből Olaszország északi részén.

A vadászkutya egy 25 méter mély szakadékba esett, amikor a gazdájával sétált Vicenza környékén az erdőben. Két környékbeli településről is indultak tűzoltók a mentésre, de végül speciális hegyi mentők húzták ki az állatot a víznyelőből.

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