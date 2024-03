Egymillió feletti nézettségnél jár a Varga Judit-interjú + videó

A korábbi igazságügyi miniszter a héten több részletet is mesélt volt férjéről Hajdú Péternek egykori házasságáról. Varga Judit zsarolásról és veszekedésekről beszélt, de arról is beszámolt, hogy előfordult, hogy Magyar Péter felindultan késsel járkált otthonukban. A szerda este publikált beszélgetés továbbra is futótűzként terjed az interneten.