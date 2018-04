Öngyilkosságba menekülnek a reményvesztett taxisok

Bérgaranciát követelnek az önkormányzattól a New York-i taxisok, mivel képtelenek felvenni a versenyt az internetes sofőrszolgáltatásokkal. A taxisok körében többen már önkezükkel vetettek véget életüknek az egyre bizonytalanabb megélhetés miatt.

Öngyilkosságot elkövetett kollégáikra emlékeznek a New York-i városháza előtt tüntető taxisok. Az elmúlt hónapokban egyre több sofőr vetett véget az életének az egyre alacsonyabb taxis tarifák okozta kilátástalanság miatt. A hivatalos engedélyt ugyanis több százezer dollárba kerül, ehhez sokan hitelt vettek fel, amit most egyre nehezebben tudnak fizetni. Az Uber és a Lyft nevű internetes fuvarszolgáltató alkalmazások megjelenése ugyanis lenyomta a hagyományos taxik díját is. Sokan kénytelenek a hét minden napján majdnem két műszakban dolgozni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A következő öt évben nem lesz szabadnapom, elhiheti, ha csak meg nem halok. Nem tudom, lehet, hogy egy nap öngyilkos leszek. Én is ember vagyok, egyszer nekem is elegem lehet. 12-13-14 órákat vezetünk” – panaszolta egy taxisofőr.

A taxisok az összes fuvarszolgáltató számának hatósági korlátozását, és a minimum fuvardíjak megállapítását követelik a polgármestertől.

„Felső határt kell szabni a kocsik számának, és meg kell állapítani a díjak alsó határát, hiszen a taxisok csak a tarifából tudják eltartani magukat. Az Uber és a Lyft szándékosan lenyomják az árakat, hogy többen utazzanak velük, de ezzel a saját sofőrjeiket is kiéheztetik a konkurencia leküzdése érdekében. Ez egy olyan verseny, amin mindenki veszít” – mondja Bhairavi Desai, a New York-i taxis szakszervezet vezetője.

Az internetes fuvarszolgáltató cégek azt mondják, rengeteg munkahelyet teremtettek, és közben kitágították a városban élők közlekedési lehetőségeit. A hagyományos taxisok viszont nem tudnak versenyezni az Uber és hasonló cégek sofőrjeivel, hiszen nekik nem kell több százezer dollárt költeniük az engedély megszerzésére.