Öngyilkos merénylet: legkevesebb hatan meghaltak

2018. SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP TANSZERGYÛJTÕ AKCIÓVAL SEGÍTI A TANÉVKEZDÉST A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE M1. KOCSIS MÁTÉ: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ÉS A BEVÁNDORLÁSELLENES ERÕK HARCA LESZ AZ EP-VÁLASZTÁS KOSSUTH RÁDIÓ. KDNP: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI BRÜSSZEL MEG AKARJA BÜNTETNI AZ EURÓPÁT VÉDÕ MAGYARORSZÁGOT. NE MEGHÍVÁSKÉNT ÉRTSÉK A BEVÁNDORLÓK AZ EU FÖLDKÖZI-TENGERI MÛVELETÉT JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER. DÖMÖTÖR CSABA: A SARGENTINI-JELENTÉS CSAK NYOMÁSGYAKORLÁSI ESZKÖZ, EURÓPA JÖVÕJE AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON MÚLIK. RÉTVÁRI BENCE: AZ ELMÚLT ÉVEKBEN JAVULTAK A MENTÉSBEN DOLGOZÓK ANYAGI KÖRÜLMÉNYEI, 2010 ÓTA 74%-KAL TÖBB JUT A MENTÕSZOLGÁLATOKHOZ. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. VARGA-DAMM ANDREA: A JOBBIK TOVÁBBRA IS KIÁLL A FÉRFIAK 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁNI NYUGDÍJAZÁSA MELLETT. OKTÓBERTÕL 3500 FT-RA DRÁGUL A 10 NAPOS AUTÓPÁLYA-MATRICA, JANUÁRTÓL PEDIG AZ E-ÚTDÍJ 5,8 SZÁZALÉKKAL. BURÁNY BÉLA, A MENTÕSZOLGÁLAT VOLT FÕIGAZGATÓJA VÁLTHATJA ZACHER GÁBORT A HONVÉDKÓRHÁZ SÜRGÕSSÉGI OSZTÁLYÁNAK VEZETÕI POSZTJÁN NÉPSZAVA. MAGYARORSZÁG MEGFIGYELÕI STÁTUST KAPOTT A NEMZETKÖZI TÜRK AKADÉMIÁBAN KÖZÖLTE SZIJJÁRTÓ PÉTER BISKEKBEN. KIZÁRTA AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS LEHETÕSÉGÉT NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL A BRIT MINISZTERELNÖK. CSEH KORMÁNYFÕ: A DÉL-EURÓPAI ÁLLAMOKNAK NEM SZABAD MENEKÜLTEKET FOGADNIA. A NÉMETEK KÉTHARMADA SZERINT HAZÁJUK ROSSZ IRÁNYBA VÁLTOZOTT A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ELMÉLYÜLÉSE ÓTA BILD AM SONNTAG. TÖBB EZER EMBER GYÛLT ÖSSZE A NÉMETORSZÁGI CHEMNITZBEN, HOGY TÜNTESSEN AZ IDEGENELLENESSÉG ELLEN. LEGKEVESEBB 9 EMBER MEGSÉRÜLT A BEVÁNDORLÁS ELLENES MEGMOZDULÁSON ÉS A VELE PÁRHUZAMOSAN ZAJLÓ ELLENTÜNTETÉSEN CHEMNITZBEN. KÉSES ÁMOKFUTÁSBA KEZDETT EGY LENGYEL NÕ EGY MÚZEUMBAN, OLASZORSZÁGBAN, EGY EMBER MEGHALT. A GENTI BÍRÓSÁG ENGEDÉLYEZTE A BURKINI VISELETÉT A VÁROSI USZODÁKBAN. MOLDOVA ÉS ROMÁNIA ÚJRAEGYESÍTÉSÉÉRT TÜNTETTEK TÖBB EZREN A KISINYOVI PARLAMENT ÉPÜLETE ELÕTT. MEGVONTA A PAKISZTÁNNAK SZÁNT 300 MILLIÓ DOLLÁROS KATONAI TÁMOGATÁST AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. MEGKEZDTE TEVÉKENYSÉGÉT SCOTT MILLER TÁBORNOK, AZ AMERIKAI- ÉS A NATO-ERÕK ÚJ AFGANISZTÁNI PARANCSNOKA KABULBAN. LENGYELORSZÁG IDEIGLENESEN VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉST A DECEMBERI KATOWICEI KLÍMA-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT. HÉTFÕN SZTRÁJK MIATT NEM KÖZLEKEDNEK A GÖRÖGORSZÁGI KOMPOK. RÖVIDZÁRLAT OKOZHATTA A DAMASZKUSZI, KATONAI REPÜLÕTÉR KÖZELÉBEN LÉVÕ LÕSZERRAKTÁR FELROBBANÁSÁT. A BÍRÓSÁG ELTILTOTTA LULA DA SILVA VOLT BRAZIL ELNÖKÖT AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON VALÓ INDULÁSTÓL. FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI VASÁRNAPRA AZ ALFÖLD EGYES TERÜLETEIRE AZ EXTRÉM MAGAS PARLAGFÛ POLLENKONCENTRÁCIÓ MIATT. MÁRA IS MÁSODFOKÚ FIGYELMEZTETÉSEKET ADOTT KI A METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT, INTENZÍV ESÕZÉSEK MIATT. ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG EGY 49 ÉVES SZEGEDI FÉRFIT, AKI SIKLÓERNYÕVEL SZÁLLÍTOTTA A KÁBÍTÓSZERT SZERBIA FELÕL. 63 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT SPINDLER BÉLA, JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. A FÕVÁROS MELLETT TÖBB MEGYÉBEN IS KÁROKAT OKOZOTT A VIHAR, A TÛZOLTÓKAT A KIDÕLT FÁK, LESZAKADT ÁGAK MIATT RIASZTOTTÁK. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KECSKEMÉTEN, EGY EMBER MEGHALT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYAUTÓ A VAS MEGYEI ZALALÖVÕNÉL, A BALESETBEN KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.