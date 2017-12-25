2017. december 25.,
hétfő, Eugénia napja

Öngyilkos merénylet Kabulban

Hír TV

2017. december 25., hétfő 11:58

Öngyilkos merényletet hajtottak végre az afgán hírszerzés épületénél Kabulban, a támadást, amelyben legalább hét ember halt meg, az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. Legutóbb egy hete történt hasonló merénylet a hírszerzés egy másik létesítményénél, azért is az Iszlám Állam jelentkezett.

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