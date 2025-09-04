Öncenzúrát vezet be a ChatGPT a gyerekek védelmében

Megosztás itt:

A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával, és ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján – közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben.

A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben akut szorongást észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait. Gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!