Olyan veszély leselkedik Parajdon, hogy azonnali kitelepítésekre volt szükség + videó

Megosztás itt:

A kommüniké szerint Catalin Predoiu ügyvivő miniszterelnök - aki vasárnap maga is meglátogatta Székelyföld árvíz sújtotta településeit - a helyszínre küldte Hargita megye kormánybiztosát és az országos katasztrófavédelmi felügyelőség parancsnokának helyettesét.

A közleményben leszögezték: a kormány számára az emberéletek védelme a legfontosabb szempont, és mindent meg fognak tenni a tragédia által sújtott közösség védelmében, a károk enyhítése érdekében.

Az evakuálás előzményeiről Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke vasárnap Facebook-oldalán azt írta: a katasztrófavédelmi bizottság döntése alapján vasárnap terepszemlét tartott a Sóháton, ahol a Korond-patak bezúdult a bányába. A vízügy és az Országos Sóipari Társaság (Salrom) megállapították, hogy "a Dózsa-bánya fölött megjelent két-három süllyedés",

ezért elrendelték a veszélyeztetett terület közvetlen közelében élő családok ideiglenes kitelepítését.

A román állami tulajdonban lévő Salrom által működtetett parajdi sóbányába a hét elején tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is, ahol 1991-ben kezdődött meg a sókitermelés. Szombaton Nicusor Dan román államfő is felkereste a parajdi közösséget, és azt ígérte, hogy a hatóságok nem hagyják magukra a bajba jutott embereket: a bányászok és az idegenforgalomból élők kárpótlást kapnak, a sóbányát pedig - a lehetőségek szerint - részben vagy egészben, de legalább az idegenforgalom számára megpróbálják megmenteni.